Зеленский ответил на петицию об обязательном комплексном экзамене для получения украинского гражданства 11 июля, 13:41 В Украине могут изменить порядок предоставления гражданства, подписана петиция (Фото:ГМСУ/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства.

Документ был зарегистрирован на сайте 23 мая Виталием Капустяном и уже собрал 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Автор петиции требует ввести в Украине комплексный экзамен для получения гражданства. Он должен включать тест по украинскому языку, истории Украины, знанию Конституции и государственного гимна.

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Отмечается, что экзамен не исключает предоставление необходимых документов, но должен стать неотъемлемой составляющей процесса получения гражданства.

«ВСУ, волонтеры и все неравнодушные украинцы делают все возможное, чтобы сохранить целостность Украины. Быть украинцем/украинкой — это привилегия и вместе с тем ответственность. Кроме набора документов, кандидаты должны показать свое уважение и подлинную заинтересованность в приобретении гражданства Украины», — резюмировал автор петиции.

В ответ на нее Зеленский напомнил, что одним из требование получения гражданства Украины иностранцами является уровень владения государственным языком. Его определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка после сдачи соответствующего теста. В то же время, он не включает в себя знаний по истории Украины и украинского законодательства.

«Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования», — отметил президента.

Он пояснил, что правительство Украины обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, проведение государственной правовой политики, регулирует миграционные процессы.

«Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован», — резюмировал Зеленский.

3 июня советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На сайте президента Украины нет недавних указов о предоставлении украинского гражданства.

Также неизвестно, сдавал ли Невзоров тест на уровень владения украинским.







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