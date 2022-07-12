Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения 12 июля, 21:06 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 июля, ответил на петицию о запрете очного обучения в учебных заведениях во время военного положения и попросил премьер-министра изучить этот вопрос.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский напомнил, что имеет право действовать только на основании Конституции и законов Украины, согласно которым образовательную политику реализовывают правительство, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Также учебные заведения могут сами принимать решения по поводу академических, организационных и других вопросов.

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Зеленский также сообщил, что, согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные и Киевская городская военные администрации вместе с руководителями учебных заведений организовывают начало учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил изучить предложения, изложенные в петиции, и сообщить о результатах рассмотрения автору обращения.

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.



По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.

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