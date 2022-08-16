Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам без боевого опыта выезжать из Украины 16 августа, 12:07 Зеленский заявил, что ограничения на выезд будут сняты только после окончания действия военного положения (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам 18−60 лет без боевого опыта выезжать из Украины. В конце июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Зеленский напомнил, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украине введено военное положение. На период его действия конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 Конституции Украины, могут ограничиваться.

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«Отмена указанных ограничений предполагается произвести после завершение действия правового режима военного положения», — отметил президент.

Он также отдельно ответил на призыв разрешить выезд из Украины мужчинам без боевого опыта.

«Относительно возбужденной в петиции инициативы по привлечению к защите Украины только лиц, имеющих военный опыт, еще раз отмечаю, что в соответствии со статьей 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства дело всего Украинского народа. По статье 65 Основного Закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины есть обязанностью граждан Украины», — напомнил президент.

Зеленский добавил, что комплектование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта, но которые прошли подготовку в учебных воинских частях (учебных центрах, полигонах, кафедрах подготовки и повышения квалификации и т. п. ).

Граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу или не привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренными штатами военного времени, во время мобилизации могут быть быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонный характер.

Президент также подчеркнул, что правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые могут пересекать границу во врем действия военного положения, устанавливаемые Кабмином.

Он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обработать поднятые в электронной петиции вопросы.

В конце июля электронная петиция с призывом снять ограничения на выезд из Украины для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Инициатор документа Булавина Юлия убеждена, что «воевать должны боеспособные граждане», а «айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте» и, по ее мнению, могут быть более полезными за границей.

Подобные петиции уже набирали необходимое количество голосов в мае и июне. Тогда Зеленский говорил, что не понимает, кому на самом деле они адресованы, когда на востоке Украины погибает от 50 до 100 человек в день.

Премьер Денис Шмыгаль считает, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

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