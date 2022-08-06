Зеленский поручил Залужному рассмотреть возможность усиления ПВО в Харьковской области 6 августа, 19:45 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой предоставить Харькову и области больше средств противовоздушной обороны.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который отвечает за организацию и руководство системой ПВО Украины, рассмотреть поставленный в петиции вопрос и проинформировать ее автора о результатах.



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Президент отметил, что вопрос повышения эффективности системы ПВО Украины — одна из самых актуальных задач сектора безопасности и обороны и один из его самых важных приоритетов.

Петиция с просьбой усилить противовоздушную оборону Харькова и области из-за постоянных российских обстрелов была зарегистрирована 10 июня и по состоянию на 6 августа набрала 25 296 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).

6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получения мощной противовоздушной обороны. Он обращался к мировым лидерам с призывом передать Украине системы ПВО, а первая леди Елена Зеленская говорила об этом в своем выступлении перед Конгрессом США.

1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов. Он будет включать две системы ПВО NASAMS.

Инфографика: НВ

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