Резников раскритиковал петицию о демобилизации военнослужащих по собственному желанию 6 декабря, 20:43 Защитник Украины в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников во вторник, 6 декабря, прокомментировал петицию о демобилизации защитников Украины, которые отслужили один год с начала полномасштабного вторжения России.

Отвечая на вопрос о петиции в эфире телемарафона, Резников сказал, что, по его мнению, она «не совсем на пользу обороноспособности страны».



«Это личное мнение людей, которые ее [петицию] подписали, они имеют право — мы живем в демократическом мире. Но на сегодняшний день Конституция говорит об обязательстве каждого гражданина защищать свою землю… [Во время полномасштабной войны] вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа еще впереди — достаточно странный подход», — отметил глава Минобороны.

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Резников сказал, что сейчас Украину защищают около миллиона человек и, если их отпустить по демобилизации, придется набрать, обучить и подготовить еще миллион.

«Для меня очень странно звучит. Я не понимаю авторов этой петиции», — ответил он.

По словам министра, в Верховной Раде есть законопроект о возможности отпусков защитникам Украины — «прагматичное решение», и Минобороны его поддерживает.

1 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект об отпусках военнослужащим во время военного положения.

Президент Украины ранее ответил на петицию о демобилизации мобилизованных по собственному желанию военнослужащих, отслуживших один год. Глава государства обратился к премьер-министру и попросил проработать вопросы, поднятые в петиции.