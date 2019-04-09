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Петиции не действуют. Эксперт - о неподдержке Порошенко проверки кандидатов в президенты на полиграфе

Сегодня, 16:45
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Петиции не действуют. Эксперт - о неподдержке Порошенко проверки кандидатов в президенты на полиграфе - фото

Володимир Ведмідь via Facebook

Полиграфолог Владимир Ведмидь

Действующий президент Украины Петр Порошенко вместе с другими высокопоставленными чиновниками не принимает решение об обязательной проверке кандидатов в президенты на полиграфе, поскольку сам будет обязан пройти соответствующую проверку.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал эксперт-полиграфолог, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь. Он подчеркнул, что множество петиций с соответствующим предложением были размещены на президентском интернет-портале и с подобной просьбой также обращались общественные организации.

"Все это не имеет никаких последствий - высшие должностные лица остаются неприкосновенными перед полиграфом, на них не действуют любые петиции. Это только собственная инициатива [может быть]. Давайте анализировать: для того, чтобы это решение было принято, его должны принять высшие должностные лица, в том числе действующий президент, и он понимает, что он станет кандидатом [и должен пройти проверку]. Наверное, потому он его и не принимает", - сообщил Ведмидь.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал применение полиграфов для проверки руководства государственного концерна Укроборонпром в рамках расследования дела о масштабных коррупционных схемах.

Согласно решению Кабмина, проверки на полиграфе будут проводить для выявления или опровержения коррупционных рисков в деятельности руководства ГК Укроборонпром и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству проверить на полиграфе всех руководителей Укроборонпрома. СНБО поручила провести международный аудит и ревизию Укроборонпрома и его предприятий. Такое решение было принято после публикации расследования о коррупции в оборонке.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Радио НВ Полиграф

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