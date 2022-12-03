«Со временем». Песков заявил, что Путин собирается посетить Донбасс
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского диктатора Владимира Путина «со временем» приехать на оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram.
«Путин со временем посетит Донбасс», — сказал Песков.
Он не сообщил больше никаких подробностей или дат.
Также пресс-секретарь Кремля говорит, что якобы в РФ «мобилизация завершена», а никакой дополнительной информации сообщать не будут.