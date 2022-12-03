«Со временем». Песков заявил, что Путин собирается посетить Донбасс 3 декабря, 16:11 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского диктатора Владимира Путина «со временем» приехать на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram.



«Путин со временем посетит Донбасс», — сказал Песков.

Он не сообщил больше никаких подробностей или дат.



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Также пресс-секретарь Кремля говорит, что якобы в РФ «мобилизация завершена», а никакой дополнительной информации сообщать не будут.