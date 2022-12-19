Песков отрицает, что Путин отправился к Лукашенко, чтобы заставить его вступить в войну

19 декабря, 14:05
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РФ может готовить зимой новое наступление на Киев (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

РФ может готовить зимой новое наступление на Киев (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

В Кремле отрицают, что его глава Владимир Путин отправился в Беларусь на переговоры к диктатору Александру Лукашенко, чтобы заставить его вступить в войну против Украины. Российский диктатор посетит Минск впервые за три года.

Об этом говорится в соответствующем комментарии российского пропаганде.

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О желании Путина использовать беларускую армию для нового наступления на Киев заявлял, в частности, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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«На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше», — рассказал он накануне встречи двух диктаторов.

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В свою очередь спикер кремлевского режима Дмитрий Песков это отрицает, утверждая, что такие предположения — «глупые и безосновательные».

По его словам, Путин хочет обсудить с Лукашенко некоторые «военные вопросы», касающиеся «целей и задач союзной группировки войск», однако о вовлечении Беларуси для ее непосредственного участия в войне речи якобы не идет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Дмитрий Песков Война России против Украины

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