Первым среди иностранных лидеров. Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранной премьером Британии

6 сентября, 22:36
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Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Президент Украины Владимир Зеленский первым среди иностранных лидеров провел телефонный разговор с новоизбранной премьер-министром Британии Лиз Трасс.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину», — сообщил президент.

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Зеленский также выразил благодарность народу Британии за лидерство в оборонной и экономической поддержке Украины.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1567234690624503808
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Зеленский и Трасс обговорили участие Британии в восстановлении Украины после войны и скоординировали дальнейшее давление на РФ.

«Цель — остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах», — сказал президент.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1567234695154343938

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон официально передал пост премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

Ранее Трасс обещала, что в случае ее победы президент Зеленский станет первым лидером иностранного государства, которому она позвонит.

https://www.youtube.com/embed/p27aoFfA5pE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Разговор Телефонный разговор Владимир Зеленский Лиз Трасс

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