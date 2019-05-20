Зеленский назвал главную задачу на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу на посту главы государства.
После торжественной церемонии вступления в должность президента Украины, Зеленский выступил с речью перед Верховной Радой и членами иностранных делегаций.
По словам президента, первейшей задачей является прекращение огня на Донбассе.
«Наша первейшая задача — прекращение огня на Донбасе… История несправедлива. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать», — заявил президент.
Зеленский заявил, что не боится принимать сложные решения. И готов терять свою популярность и рейтинги, и без колебаний готов уйти с поста, «чтобы только наступил мир».