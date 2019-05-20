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Зеленский назвал главную задачу на посту президента

20 мая, 10:45
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Зеленский назвал главную задачу на посту президента - фото

Радіо Свобода

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу на посту главы государства.

После торжественной церемонии вступления в должность президента Украины, Зеленский выступил с речью перед Верховной Радой и членами иностранных делегаций.

По словам президента, первейшей задачей является прекращение огня на Донбассе.

«Наша первейшая задача — прекращение огня на Донбасе… История несправедлива. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать», — заявил президент.

Зеленский заявил, что не боится принимать сложные решения. И готов терять свою популярность и рейтинги, и без колебаний готов уйти с поста, «чтобы только наступил мир».

Теги:   Донбасс Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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