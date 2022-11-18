Интервью НВ с Давидом Арахамией: Первые переговоры с РФ были отвратительными, Украина отгородится от агрессоров стеной на границах 1991 года 18 ноября, 15:43 Эксклюзив НВ Давид Арахамия (Фото:Офис президента Украины)

Первые переговоры с РФ были отвратительными, но теперь, благодаря усилиям ВСУ, Украина выдвигает условия переговоров с агрессором, заявил руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде, глава переговорной делегации по РФ Давид Арахамия.

В интервью Радио НВ он рассказал, как изменилась риторика России, что узурпатор Александр Лукашенко пообещал 25 февраля и держит ли слово, а также о том, как Украина хочет отмежеваться от агрессоров стеной, которую построит на границах 1991 года.

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— Украинские эксперты были допущены к месту падения ракеты в Польше. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает это и отмечает, что мы видели картинки диаметра воронки — это не могли быть только остатки противоракетных систем. Многие говорили, что версия о С-300 не очень правдоподобна, потому что эти ракеты самоликвидируются, если не попадают в цель, по крайней мере, не взрываются. Почему Запад сейчас всячески защищает версию о том, что речь идет о ракете украинской системы ПВО?

— В первую очередь, это политический вопрос. Вы же понимаете, что если будет полностью доказано, что это российские ракеты… Мы именно так и считаем. Когда я говорю «мы», [имею в виду] и президента, и себя. Мы сейчас ссылаемся на мнение наших военных, представителей и специалистов ПВО, а также Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы ссылаемся на их экспертные заключения и понимаем.

К тому же мы все уже стали немного экспертами, видя все эти воронки, которые мы сейчас имеем по всей территории Украины. В Украине я не видел, например, [последствия] работы нашей ПВО в виде таких воронок. По нам очень много ракет уже выстреляли россияне, а там только первая. И мне кажется, что такое странное стечение обстоятельств.

Почему иностранные дипломаты [так говорят]? Во-первых, они боятся. Это всегда было давно, когда только активная фаза нашей войны началась, с февраля. Они все во всех своих think tank так называемых (научно-исследовательских институтах, анализировавших и рисовавших сценарий войны) видели, что если будет какое-то ошибочное вмешательство, то возникнет очень острый политический вопрос, активизировать ли пятую статью устава НАТО, или делать вид, что это не покрывается [ее действием]. И будет много политических столкновений внутри стран — членов НАТО, а также, я думаю, что и в электоральном поле Польши.

Поэтому, конечно, самым легким способом (если есть возможность, где нет стопроцентной гарантии) было бы сказать, что это обломок ПВО. Обратите внимание: они никак не винят украинцев, ни ПВО. Люди погибли, но Украина не виновата. Риторика вроде бы в сторону поддержки Украины, а на самом деле, чтобы просто избежать нежелательных политических последствий, о которых я говорил.

— Можно ли говорить об умысле РФ? И играет ли это роль?

— Честно говоря, я не верю в умысел по одной причине: это очень невыгодно России, вы видите какие последствия. Если мы все же дожмем и будет более жесткая реакция стран — членов НАТО, то это России очень невыгодно. Потому я думаю, что возможно случайно.

Я не знаю, честно говоря. Никто из нас не знает, потому что приказ о запуске этой ракеты отдавался на территории Российской Федерации. Нашей разведке, насколько я знаю, неизвестно, какое целеполагание было, какое указание было зашито в координаты блока управления этой ракеты.

— Ожидалось, что в день, когда проходило заседание Рамштайн-7, мы сможем получить гораздо больше, учитывая этот инцидент. Мы видели, что Украине предоставили дополнительную артиллерию, РСЗО, боеприпасы, большие средства от Канады и Швеции. Однако ожидали ли вы большего? Почему не дают ATACMS и самолеты, о которых сказал глава МИД Украины Кулеба сразу после этого инцидента, чтобы мы могли лучше защищать небо?