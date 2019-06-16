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Первые лица. Топ-10 кандидатов от партий, которые проходят в Раду

Сегодня, 08:44
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Первые лица. Топ-10 кандидатов от партий, которые проходят в Раду - фото

Пресс-служба ВР

Спикер Рады Андрей Парубий — № 2 в списке партии Европейская солидарность

Журнал НВ представляет инфографику о первых десятках кандидатов от политических партий, которые имеют шанс пройти в Верховную Раду на ближайших парламентских выборах.

В инфографике использованы данные всеукраинского исследования КМИС, проведенного с 26 мая по 7 июня во всех регионах Украины, кроме оккупированных АР Крым, территорий Донецкой и Луганской областей.

Рейтинг партии указан в соответствии с ответами тех, кто определился и пойдет голосовать.

Фото: Инфограика НВ

Читайте полную версию материала о том, как может измениться состав Верховной Рады после выборов, в свежем номере журнала НВ — № 21 от 23 июня 2019 года.

Теги:   Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Журнал НВ партия Европейская Солидарность Оппоблок Батькивщина партия Слуга народа Партия Голос Политические партии Партии Парламент

Спецтема   Выборы в Раду

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