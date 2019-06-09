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Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов

Сегодня, 16:57
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Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов - фото

Скриншот видео Слуга народа via Facebook

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первую сотню своего избирательного списка для участия в выборах в Верховную Раду 2019 года.

Публикуем полный список кандидатов в народные депутаты от партии Слуга народа.

1. Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;

2. Руслан Стефанчук, представитель президента Украины в Верховной Раде;

3. Ирина Венедиктова, эксперт команды президента по вопросам реформы судебной системы;

4. Давид Арахамия, предприниматель и волонтер;

5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;

6. Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа;

7. Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа;

8. Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;

9. Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1;

10. Жан Беленюк, спортсмен;

11. Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;

12. Владислав Криклий, экономист;

13. Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства;

14. Дмитрий Наталуха, правозащитник;

15. Елизавета Ясько, кинопродюсер;

16. Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики;

17. Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики;

18. Михаил Радуцкий, врач;

19. Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем;

20. Даниил Гетьманцев, финансовый эксперт.

Следующие 80 мест распределены следующим образом:

21. Денис Малюська;

22. Андрей Холодов;

23. Гео Лерос;

24. Сергей Кальченко;

25. Максим Ткаченко;

26. Егор Чернев;

27. Святослав Юраш;

28. Павел Сушко;

29. Ирина Верещук;

30. Александр Курбаков;

31. Елена Коробкова;

32. Юлия Диденко;

33. Дмитрий Спивак;

34. Дмитрий Солончук;

35. Михаил Ананченко;

36. Анна Коваленко;

37. Владлен Неклюдов;

38. Игорь Кривошеев;

39. Сергей Ионушас;

40. Александр Завитневич;

41. Юрий Гусев;

42. Владимир Воронов;

43. Юрий Артистов;

44. Юрий Кисель;

45. Вадим Галайчук;

46. Артем Ковалев;

47. Валерий Стерничук;

48. Галина Михайлюк;

49. Роман Бабий;

50. Александр Качура;

51. Анна Новосад;

52. Артем Культенко;

53. Олег Марусяк;

54. Николай Кириенко;

55. Галина Третьякова;

56. Павел Халимон;

57. Ольга Мошенец;

58. Ольга Саладуха;

59. Ольга Коваль;

60. Алина Загоруйко;

61. Олег Бондаренко;

62. Михаил Крячко;

63. Марина Бардина;

64. Людмила Марченко;

65. Иван Юнаков;

66. Дарья Володина;

67. Наталья Богданова;

68. Ольга Савченко;

69. Оксана Гринчук;

70. Владимир Козак;

71. Андрей Лысюк;

72. Александр Сова;

73. Ирина Панченко;

74. Роман Боярчук;

75. Владимир Ватрас;

76. Роман Мулик;

77. Олег Тарасов;

78. Анатолий Костюх;

79. Евгений Брагар;

80. Виталий Безгин;

81. Вадим Гутцайт;

82. Александр Салийчук;

83. Роман Карбаджак;

84. Элла Репина;

85. Арсений Пушкаренко;

86. Марьян Заблоцкий;

87. Андрей Клочко;

88. Юлия Овчинникова;

89. Александр Мережко;

90. Игорь Чернюх;

91. Алексей Устенко;

92. Александр Кабанов;

93. Федор Вениславский;

94. Лада Булах;

95. Евгений Петруняк;

96. Александр Мариковский;

97. Александр Федиенко;

98. Андрей Мотовиловець;

99. Анна Колесник;

100. Елизавета Богуцкая;

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   Владимир Зеленский партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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