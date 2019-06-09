Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов Сегодня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народа via Facebook Скриншот видео Слуга народа via Facebook

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первую сотню своего избирательного списка для участия в выборах в Верховную Раду 2019 года.

Публикуем полный список кандидатов в народные депутаты от партии Слуга народа.

1. Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;

2. Руслан Стефанчук, представитель президента Украины в Верховной Раде;

3. Ирина Венедиктова, эксперт команды президента по вопросам реформы судебной системы;

4. Давид Арахамия, предприниматель и волонтер;

5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;

6. Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа;

7. Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа;

8. Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;

9. Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1;

10. Жан Беленюк, спортсмен;

11. Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;

12. Владислав Криклий, экономист;

13. Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства;

14. Дмитрий Наталуха, правозащитник;

15. Елизавета Ясько, кинопродюсер;

16. Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики;

17. Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики;

18. Михаил Радуцкий, врач;

19. Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем;

20. Даниил Гетьманцев, финансовый эксперт.

Следующие 80 мест распределены следующим образом:

21. Денис Малюська;

22. Андрей Холодов;

23. Гео Лерос;

24. Сергей Кальченко;

25. Максим Ткаченко;

26. Егор Чернев;

27. Святослав Юраш;

28. Павел Сушко;

29. Ирина Верещук;

30. Александр Курбаков;

31. Елена Коробкова;

32. Юлия Диденко;

33. Дмитрий Спивак;

34. Дмитрий Солончук;

35. Михаил Ананченко;

36. Анна Коваленко;

37. Владлен Неклюдов;

38. Игорь Кривошеев;

39. Сергей Ионушас;

40. Александр Завитневич;

41. Юрий Гусев;

42. Владимир Воронов;

43. Юрий Артистов;

44. Юрий Кисель;

45. Вадим Галайчук;

46. Артем Ковалев;

47. Валерий Стерничук;

48. Галина Михайлюк;

49. Роман Бабий;

50. Александр Качура;

51. Анна Новосад;

52. Артем Культенко;

53. Олег Марусяк;

54. Николай Кириенко;

55. Галина Третьякова;

56. Павел Халимон;

57. Ольга Мошенец;

58. Ольга Саладуха;

59. Ольга Коваль;

60. Алина Загоруйко;

61. Олег Бондаренко;

62. Михаил Крячко;

63. Марина Бардина;

64. Людмила Марченко;

65. Иван Юнаков;

66. Дарья Володина;

67. Наталья Богданова;

68. Ольга Савченко;

69. Оксана Гринчук;

70. Владимир Козак;

71. Андрей Лысюк;

72. Александр Сова;

73. Ирина Панченко;

74. Роман Боярчук;

75. Владимир Ватрас;

76. Роман Мулик;

77. Олег Тарасов;

78. Анатолий Костюх;

79. Евгений Брагар;

80. Виталий Безгин;

81. Вадим Гутцайт;

82. Александр Салийчук;

83. Роман Карбаджак;

84. Элла Репина;

85. Арсений Пушкаренко;

86. Марьян Заблоцкий;

87. Андрей Клочко;

88. Юлия Овчинникова;

89. Александр Мережко;

90. Игорь Чернюх;

91. Алексей Устенко;

92. Александр Кабанов;

93. Федор Вениславский;

94. Лада Булах;

95. Евгений Петруняк;

96. Александр Мариковский;

97. Александр Федиенко;

98. Андрей Мотовиловець;

99. Анна Колесник;

100. Елизавета Богуцкая;

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.

