Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первую сотню своего избирательного списка для участия в выборах в Верховную Раду 2019 года.
Публикуем полный список кандидатов в народные депутаты от партии Слуга народа.
1. Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;
2. Руслан Стефанчук, представитель президента Украины в Верховной Раде;
3. Ирина Венедиктова, эксперт команды президента по вопросам реформы судебной системы;
4. Давид Арахамия, предприниматель и волонтер;
5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
6. Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа;
7. Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа;
8. Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
9. Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1;
10. Жан Беленюк, спортсмен;
11. Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;
12. Владислав Криклий, экономист;
13. Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства;
14. Дмитрий Наталуха, правозащитник;
15. Елизавета Ясько, кинопродюсер;
16. Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики;
17. Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики;
18. Михаил Радуцкий, врач;
19. Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем;
20. Даниил Гетьманцев, финансовый эксперт.
Следующие 80 мест распределены следующим образом:
21. Денис Малюська;
22. Андрей Холодов;
23. Гео Лерос;
24. Сергей Кальченко;
25. Максим Ткаченко;
26. Егор Чернев;
27. Святослав Юраш;
28. Павел Сушко;
29. Ирина Верещук;
30. Александр Курбаков;
31. Елена Коробкова;
32. Юлия Диденко;
33. Дмитрий Спивак;
34. Дмитрий Солончук;
35. Михаил Ананченко;
36. Анна Коваленко;
37. Владлен Неклюдов;
38. Игорь Кривошеев;
39. Сергей Ионушас;
40. Александр Завитневич;
41. Юрий Гусев;
42. Владимир Воронов;
43. Юрий Артистов;
44. Юрий Кисель;
45. Вадим Галайчук;
46. Артем Ковалев;
47. Валерий Стерничук;
48. Галина Михайлюк;
49. Роман Бабий;
50. Александр Качура;
51. Анна Новосад;
52. Артем Культенко;
53. Олег Марусяк;
54. Николай Кириенко;
55. Галина Третьякова;
56. Павел Халимон;
57. Ольга Мошенец;
58. Ольга Саладуха;
59. Ольга Коваль;
60. Алина Загоруйко;
61. Олег Бондаренко;
62. Михаил Крячко;
63. Марина Бардина;
64. Людмила Марченко;
65. Иван Юнаков;
66. Дарья Володина;
67. Наталья Богданова;
68. Ольга Савченко;
69. Оксана Гринчук;
70. Владимир Козак;
71. Андрей Лысюк;
72. Александр Сова;
73. Ирина Панченко;
74. Роман Боярчук;
75. Владимир Ватрас;
76. Роман Мулик;
77. Олег Тарасов;
78. Анатолий Костюх;
79. Евгений Брагар;
80. Виталий Безгин;
81. Вадим Гутцайт;
82. Александр Салийчук;
83. Роман Карбаджак;
84. Элла Репина;
85. Арсений Пушкаренко;
86. Марьян Заблоцкий;
87. Андрей Клочко;
88. Юлия Овчинникова;
89. Александр Мережко;
90. Игорь Чернюх;
91. Алексей Устенко;
92. Александр Кабанов;
93. Федор Вениславский;
94. Лада Булах;
95. Евгений Петруняк;
96. Александр Мариковский;
97. Александр Федиенко;
98. Андрей Мотовиловець;
99. Анна Колесник;
100. Елизавета Богуцкая;
В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.