Заседание комиссии Рады по расследованию нападения на Гандзюк состоится в четверг - Береза ​​

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов Борислав Береза анонсировал ее первое заседание на четверг.
Об этом Береза сообщил в эфире Радио НВ.
По словам Березы, следственная комиссия намерена контролировать возможные факты саботажа со стороны правоохранительных органов в процессе расследования. Кроме того, Береза отметил, что пока не принят закон о временных следственных комиссиях, депутаты не имеют возможности полноценно проводить следственные действия.
Комиссия была образована на заседании Рады во вторник, 6 ноября. Возглавил ее внефракционный народный депутат Береза, его заместителем стал нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Алексеев.
Срок деятельности комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе - три месяца со дня образования.
4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки.
В ЕС призвали предать суду причастных к ее смерти.
В сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что помощник депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский, возможно, является посредником в убийстве херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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