Украина хочет прекратить участие в СНГ и сотрудничать с НАТО и ЕС: какие перспективы

Украина может прекратить свое участие в Содружестве Независимых Государств, заявил Петр Порошенко, выступая на 11-м Киевском форуме по безопасности.

Об этой возможности говорится в сюжете Радио НВ.

Президент подчеркнул: его администрация вместе с Кабинетом министров подготовят предложение официального прекращения участия государства в СНГ. Также официальный Киев планирует разорвать отдельные положения договора о дружбе с Россией. Соответствующие документы в ближайшее время передадут в Верховную Раду, добавил Порошенко.

"Подготовили предложение об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ. Так же как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске. В то же время должна быть инвентаризованы вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства", - заявил президент.

Что общего остается у Украины и СНГ

Украина никогда не была членом СНГ, мы просто сотрудничали с некоторыми уставными органами этой организации. Поэтому не из чего исходить, если мыслить юридически, рассказал в эфире Радио НВ министр иностранных дел в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Несмотря на то, что эта структура отказалась осудить российскую агрессию, разорвать любое сотрудничество необходимо было давно. А с отдельными странами, которые нам выгодны, можно просто заново заключить двусторонние соглашения, отметил экс-министр.

Наконец мы делаем то, что должны были сделать еще "надцать" лет назад

"Мы можем прекратить участие в органах СНГ, где мы задействованы, например, наблюдателями. Мы можем так же прекратить работу нашей миссии при этих органах, которая находится в Минске, пересмотреть наше участие в договорах, заключенных в рамках СНГ. Ну, знаете, быть и в НАТО, и в СНГ, простите, моветон. Поэтому наконец мы делаем то, что должны были сделать еще "надцать" лет назад", - считает Огрызко.

Сближение Украины с НАТО и российская угроза

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина будет настаивать на членстве в НАТО, а также будет постепенно продвигать секторальную интеграцию с ЕС.

Вашингтон поддерживает движение Украины к членству в НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при Альянсе Кей Бейли Хатчисон. По ее словам, Украина уже движется в направлении НАТО, но для полноценного участия необходимо завершить реформы. В то же время протест со стороны России неизбежен. Москва ведет себя агрессивно, когда страны решают присоединиться к НАТО, подчеркнула дипломат.

Россия пытается найти такие пути, где она может навредить стране, если она хочет присоединиться к НАТО

"И поэтому Россия использует гибридную войну для дестабилизации ситуации в таких странах. То есть Россия пытается найти такие пути, где она может навредить стране, если она хочет присоединиться к НАТО. Хочу сказать, что партнерство - очень важный вопрос в НАТО, мы очень ценим наших партнеров", - заявила Хатчисон.

Польша пытается помогать Украине в разных направлениях, в том числе - в сфере безопасности. Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло во время дискуссии Позиция мирового сообщества в отношении агрессии против Украины: Крым, Донбасс и права человека. Он подчеркнул: Россия заинтересована в использовании двусторонних вопросов, возникающих между Украиной и Польшей, поэтому она подрывает единство и создает проблемы.

Интервью с послом Польши в Украине Яном Пекло

В интервью корреспонденту Радио НВ Тимуру Филоненко Ян Пекло рассказал об отношениях с Россией, противостояние гибридной войне и жизни украинских заробитчан в Польше.

Посол Польши в Украине Ян Пекло/Фото: kijow.msz.gov.pl

- Заместитель министра иностранных дел Польши господин Цихоцкий говорил о том, что в Польше нужно создать агентство по Украине. Из того, что вы знаете, были ли уже сделаны какие-то конкретные шаги и сотрудничает ли Польша с Киевом по этому поводу?

- Польша сотрудничает с Киевом в направлении украинцев, работаю, инвестируют, учатся в Польше, это нормальное дело. Об агентстве я еще не знаю о конкретном решении, которое бы было. Но я понимаю, что есть такая возможность, что украинцы, работающие в Польше, они могут создавать свои торговые союзы. И, как я понимаю, они заинтересованы в том, чтобы приезжать жить, работать, инвестировать в Польшу. Это, я думаю, хорошо для Польши и также хорошо для Украины. Украинцы зарабатывают деньги, которые затем пересылают своим родным, и статистика говорит, что это могут быть какие-то 3% ВВП. Это неплохие деньги. С другой стороны, это полезно для Польши, потому что в Польше есть украинцы, которые работают. И они работают не на низком уровне, они работают на всех уровнях. Приезжают также и инвесторы, стартапы создают в Польше. Я думаю, что это так, как было с поляками во время трансформации. У нас не было денег, инфляция была страшная. Поляки ехали в Германию, в Великобританию, в США, и так же было. А потом они, когда заработали какие-то деньги там, и ситуация стабилизировалась, приехали в Польшу и работают в Польше. Я думаю, что так же будет с украинцами. Часть из них, возможно, будет готова жить в Польше, но часть будет готова с деньгами и опытом приехать в Украину. Опыт тоже важен. Опыт работы в стране, которая является частью ЕС, опыт польской культуры, языка. Я думаю, что это полезно для нас и для вас.

- Давайте перейдем к вопросам исторических разногласий между Украиной и Польшей. Скажите, пожалуйста, какие вы видите пути их решения, и не будет ли так, как с Венгрией, что Польша будет блокировать евроатлантические стремления Украины?

- Как вы знаете, нет таких мыслей со стороны польского правительства, чтобы мы хотели блокировать украинские инициативы на международных форумах. Мы такого не делаем. И надо честно сказать, что когда появился новый закон об образовании в Украине, то наша госпожа министр Анна Залевская (министр образования в Польше - ред.) приехала в Киев, и за два часа мы с госпожой министром Гриневич (министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич - ред.) проблемы решили. Так что я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы.

- А исторические проблемы по поводу Волынской трагедии, истории 1940-х годов, как мы там должны с вами делать? Эту проблему должны решить историки или это все же политическая проблема?

- Это проблема, которую надо просто решить. И я думаю, что самое важное должны сделать историки. А политики, к сожалению.. есть избирательная кампания в Украине и будет в Польше избирательная кампания. Это для внутренних дел важная тема. Нам надо просто говорить и дело решить так, чтобы это было полезно для Польши и для Украины. Я понимаю, что это не так просто, потому что еще есть третья сторона, которая хочет мешать, и она это делает. Поскольку видим уничтожение памятников и в Польше, и в Украине. Можно сказать, что это часть игры российской стороны. Это все непросто.

- Если вернуться, например, к так называемому "закону о запрете бандеризма", согласно которому под уголовную ответственность подпадают люди, которые отрицают причастность украинских националистов к Волынской трагедии и к убийству поляков, уже кого-то из украинцев, по вашей информации, наказали по этому закону? Внутри Польши или, может, за ее пределами?

- Не знаю, не думаю, что кто-то попал в поле действия этого закона. Вы знаете, что польский президент Дуда отправил этот закон в Конституционный суд и мы ждем его решения об этом законе.

- Тогда давайте поговорим о той стране, которая мешает, как вы сказали. Польша - одна из немногих стран ЕС, которая действительно осознает угрозу со стороны России для мира. Что сейчас делает Польша для противостояния Москве?

- Во-первых, мы организовали для наших украинских партнеров форум - антигибридную платформу НАТО-Украина. Заседание было в Варшаве, мы хотим это продолжить. Мы понимаем, так же, как вы понимаете, что российская угроза существенная и это гибридная война. Есть рабочий контакт между нашими государствами. Я думаю, что нам надо просто совместно работать над тем, чтобы уровень провокаций, который есть, можно было контролировать, чтобы не было такого вызова, который мы имеем.

- О Смоленской трагедии, в деле которой появились новые доказательства. Как вы считаете, эти факты, которые всплыли, поставят ли они точки над "и" в вопросе причастности России к этой трагедии, как вы считаете?

- Мы ждем конец расследования, мы ждем конечный результат. И на самом деле есть такая ситуация, что Россия не хочет нам отдать то, что осталось от самолета. Без этого нельзя завершить расследование. Мы будем просить помощи у международного сообщества, чтобы заставить Россию отреагировать.

Напомним, что глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек назвал ключевые условия для возобновления сотрудничества с Украинским институтом национальной памяти. По его словам, необходимо дать разрешение польской стороне на проведение поисковых работ, эксгумацию погибших польских солдат и строительство мест памяти поляков на территории Украины. Ранее Киев обратился к Варшаве с предложением возобновить сотрудничество над историческими вопросами