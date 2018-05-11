Перспектив членства в Евросоюзе у Украины пока нет - Мингарелли

Глава представительства Европейского союза Хьюг Мингарелли считает, что на данное время у Украины отсутствуют перспективы членства в ЕС.
Об этом он сказал в ходе круглого стола Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
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"В вопросе Украины к настоящему времени перспективы членства нет… Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", - заявил Мингарелли.
При этом он отметил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.
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Напомним, ранее Мингарелли заявил, что странам-участницам Восточного партнерства сейчас не стоит рассчитывать на членство в ЕС, а отношения между Украиной и Евросоюзом должны опираться на равноценный вклад обеих сторон.
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