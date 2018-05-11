Перспектив членства в Евросоюзе у Украины пока нет - Мингарелли

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По словам Мингарелли, по ряду причин ЕС пока не может предложить Украине такую перспективу
Фото: European Union in Ukraine/Facebook

По словам Мингарелли, по ряду причин ЕС пока не может предложить Украине такую перспективу

Глава представительства Европейского союза Хьюг Мингарелли считает, что на данное время у Украины отсутствуют перспективы членства в ЕС.

Об этом он сказал в ходе круглого стола Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В вопросе Украины к настоящему времени перспективы членства нет… Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", - заявил Мингарелли.

При этом он отметил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.

Напомним, ранее Мингарелли заявил, что странам-участницам Восточного партнерства сейчас не стоит рассчитывать на членство в ЕС, а отношения между Украиной и Евросоюзом должны опираться на равноценный вклад обеих сторон.

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