Лидеры переворота в Нигере потребовали от послов США, Франции и Германии покинуть страну 26 августа, 03:05 26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума (Фото:REUTERS/Francis Kokoroko)

Лидеры переворота в Нигере потребовали, чтобы послы США, Франции, Германии и Нигерии покинули страну в течение 48 часов. Дипломаты отказались принять приглашение на встречу с назначенным мятежниками министром иностранных дел.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на AFP.

Новый американский посол, Кэтлин Фитцгиббон, прибыла в Ниамей в начале августа. Ранее похожее требование было предъявлено главе французской дипломатической миссии, Сильвену Итте.

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В заявлении нигерского Министерства иностранных дел говорится, что решение о высылке посла было принято в ответ на действия французских властей, которые «противоречат интересам Нигера». Особенно это связано с отказом посла встретиться с назначенным мятежниками министром иностранных дел.

Париж отреагировал, заявив, что «путчисты не обладают полномочиями» высылать посла, так как его назначение было одобрено законно избранными властями. В МИД Франции сказали: «Франция отмечает требование путчистов».

Франция, как и другие западные страны, настаивает на возвращении свергнутого президента Мохамеда Базума к власти и поддерживает усилия Экономического Сообщества Западноафриканских Государств (ЭКОВАС) по разрешению кризиса.

От немецкого посла Оливье Шнакенберга и нигерийского дипломата также потребовали покинуть страну после того, как они отказались принять приглашение.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не освободят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства». Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных. 9 июля Reuters написал, что страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера.

10 августа в столице Нигерии состоялся экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

14 августа Reuters написал, что лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

В воскресенье, 20 августа, делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.