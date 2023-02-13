Резников анонсировал новые назначения в Минобороны

13 февраля, 18:10
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Минобороны Алексей Резников в понедельник, 13 февраля, анонсировал новые назначения в министерстве «для повышения эффективности работы».

«Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые замминистра», — написал он в Facebook.

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Liga со ссылкой на собеседника в правительстве сообщает, кандидатуры поданы Резниковым на согласование президенту Владимиру Зеленскому.

По данным источника, заместителями министра могут стать Виталий Дейнега, который основал благотворительный фонд Повернись живим, и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

9 февраля Резников сообщил, что по результатам внутренних аудитов в прошлом году 621 должностного лица министерства привлекли к ответственности.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Кадровые перестановки Алексей Резников

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