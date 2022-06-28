В Украине назначат уполномоченного по вопросам переселенцев 28 июня, 23:25 Почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Кабинет министров поддержал создание должности уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 28 июня.

Кабмин поддержал предложение Минреинтеграции о создании поста уполномоченного по вопросам ВПЛ, который будет заниматься защитой прав переселенцев. Омбудсмена на эту должность назначат в ближайшее время.



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«Уполномоченный будет иметь статус заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения», — добавили в Кабмине.



В правительстве напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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