В Кабмине объяснили, будут ли проводить перепись населения во время полномасштабного вторжения РФ 20 июля, 11:48 Немчинов исключил проведение переписи населения во время активных боевых действий в Украине (Фото:Олег Немчинов/Facebook)

Перепись населения в Украине не может быть проведена до окончания основных активных боевых действий в стране.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире национального телемарафона.

«До завершения основных активных боевых действий никакой переписи быть не может. Те основы, которые мы закладываем, это на послевоенное время, на восстановление государства, на понимание того, как изменилось в результате вооруженной агрессии РФ наше общество, как изменились те или иные показатели на территориях», — пояснил он.

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Немчинов уточнил, что до начала полномасштабного вторжения РФ украинские власти действительно планировали на 2023 год проведение всеукраинской переписи населения.

«Если бы мы, без 24 февраля, планово выходили на перепись 2023 года, то это был бы большой шаг к тому, чтобы провести перепись уже по новым стандартам, со значительно меньшей нагрузкой на бюджет, и значительно более быстрыми результатами», — сказал он.

Министр Кабмина добавил, что после окончания боевых действия необходимо будет провести подготовку, принимая во внимание новое законодательство.

19 июля Верховная Рада поддержала законопроект о сроках проведения переписи населения в Украине. В документе говорится, что ее необходимо проводить не реже одного раза в десять лет. Данные будут получать современным способом.

9 декабря 2020 года Кабинет министров одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. На ее подготовку планировали выделить более 80 млн гривен.

До начала полномасштабного вторжения России планировалось, что перепись населения Украины пройдет в три этапа. Как это будет организовано сейчас, пока не сообщается.

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