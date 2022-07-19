Не реже одного раза в десять лет. Рада утвердила сроки проведения переписи населения в Украине

19 июля, 15:32
В Украине законодательно урегулировали сроки проведения переписи населения (Фото:p.fabian/Flickr)

В Украине законодательно урегулировали сроки проведения переписи населения (Фото:p.fabian/Flickr)

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала законопроект о сроках проведения переписи населения в Украине.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, за документ проголосовали 237 парламентариев.

Согласно пояснительной записке, перепись населения будет проходить не реже одного раза в десять лет. Дату и сроки ее проведения будет устанавливать Кабмин.

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Получать данные для переписи предлагается современными методами. В частности, заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.

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9 декабря 2020 года Кабинет министров одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. На ее подготовку планировали выделить более 80 млн гривен.

До начала полномасштабного вторжения России планировалось, что перепись населения Украины пройдет в три этапа. Как это будет организовано сейчас, пока не сообщается.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Верховная Рада Перепись населения

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