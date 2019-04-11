Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не
приехал в студию 1+1 на дебаты с президентом Петром Порошенко из-за визита в
Елисейский дворец.
Об этом он заявил во время телефонного
включения в прямом эфире.
"Петр Порошенко прекрасно знает, что
сейчас я нахожусь в Париже. Потому что его прекрасные автомобили, Служба
безопасности Украины меня туда сопровождали в аэропорт… У меня встреча завтра,
в 3 часа дня, с президентом Франции", - заявил Зеленский.
В свою очередь Порошенко опроверг, что
интересуется передвижениями Зеленского.
"Я не интересуюсь вашими передвижениями.
Это ваше частное или государственное дело. Я сегодня пригласил на дебаты. Если
вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю",
- сказал Порошенко.
Порошенко во время телефонного разговора
озвучил свое предложение провести дебаты на НСК Олимпийский в следующее
воскресенье, 14 апреля, поскольку 19 апреля он будет на дебатах на
Общественном, как того требует закон.
"Сегодня вашей команде была поставлена
позиция, что в
последнее воскресенье 14 числа в 14 часов, когда еще можно проводить дебаты,
вас на стадион, который вы определили, пригласили на дебаты. У вас будет время
вернуться в Киев", - сказал Порошенко.
Зеленский, в свою очередь, уклонился от
прямого ответа относительно дебатов 14 апреля, заявив, его никто "в
позицию не ставит", а договоренность о дебатах 19 апреля на НСК
Олимпийский остается в силе.
"А сейчас закончу я. 19 числа на НСК Олимпийский. Точка", - заявил Зеленский и положил трубку.
Во время разговора кандидаты множество раз перебивали друг друга. Порошенко заявил, что у Зеленского, возможно, "проблемы со связью", поскольку оппонент "слышит только себя".
В Елисейском дворце сообщили, что 12
апреля президент Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Петром Порошенко
в 18:00, а перед этим в 15:00 примет Владимира Зеленского.