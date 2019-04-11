Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского Вчера, 23:11 13056 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко via Twitter Владимир Зеленский и Петр Порошенко поговорили по телефону в прямом эфире Петр Порошенко via Twitter

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал в студию 1+1 на дебаты с президентом Петром Порошенко из-за визита в Елисейский дворец.

Об этом он заявил во время телефонного включения в прямом эфире.

"Петр Порошенко прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже. Потому что его прекрасные автомобили, Служба безопасности Украины меня туда сопровождали в аэропорт… У меня встреча завтра, в 3 часа дня, с президентом Франции", - заявил Зеленский.

В свою очередь Порошенко опроверг, что интересуется передвижениями Зеленского.



"Я не интересуюсь вашими передвижениями. Это ваше частное или государственное дело. Я сегодня пригласил на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю", - сказал Порошенко.

Порошенко во время телефонного разговора озвучил свое предложение провести дебаты на НСК Олимпийский в следующее воскресенье, 14 апреля, поскольку 19 апреля он будет на дебатах на Общественном, как того требует закон.



"Сегодня вашей команде была поставлена ​​позиция, что в последнее воскресенье 14 числа в 14 часов, когда еще можно проводить дебаты, вас на стадион, который вы определили, пригласили на дебаты. У вас будет время вернуться в Киев", - сказал Порошенко.

Зеленский, в свою очередь, уклонился от прямого ответа относительно дебатов 14 апреля, заявив, его никто "в позицию не ставит", а договоренность о дебатах 19 апреля на НСК Олимпийский остается в силе.

"А сейчас закончу я. 19 числа на НСК Олимпийский. Точка", - заявил Зеленский и положил трубку.

Во время разговора кандидаты множество раз перебивали друг друга. Порошенко заявил, что у Зеленского, возможно, "проблемы со связью", поскольку оппонент "слышит только себя".

В Елисейском дворце сообщили, что 12 апреля президент Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Петром Порошенко в 18:00, а перед этим в 15:00 примет Владимира Зеленского.