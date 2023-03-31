«Странные миротворцы». Подоляк ответил на призыв Лукашенко прекратить боевые действия 31 марта, 17:48 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на призыв белорусского диктатора Александра Лукашенко прекратить боевые действия в Украине.

«Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить», — пишет Подоляк в Twitter.

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Он подчеркнул, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным.

«Странные миротворцы выглядят комично», — добавил Подоляк.

Ранее Лукашенко заявил, что боевые действия в Украине «нужно прекратить» и объявить «перемирие».

В России ответили, что продолжат вести полномасштабную войну.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.