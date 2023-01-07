«Путин этого и хочет». Подоляк раскритиковал предложения Турции о «прекращении огня» Россией

7 января, 21:48
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что призывы к стране-террористу России "прекратить огонь" не имеют смысла.

В эфире телемарафона в субботу, 7 января, Подоляк напомнил, что российские оккупанты находятся на украинской территории.

«Вы „прекратили огонь“, и дальше что? И они стоят себе. И дальше что? В чем смысл турецкого предложения?.. Путин же этого и хочет — получить оперативную паузу. Он „прекратил огонь“, Турция начинает говорить: „Смотрите, он же прекратил огонь, и вы тоже прекратите огонь“. Будет оперативная пауза, за которую Россия пройдет этапы апгрейда своей странной мобилизационной армии», — объяснил он.

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По мнению советника главы ОП, «это выглядит крайне странно». Он подчеркнул, что, как говорил президент Владимир Зеленский, страна-агрессор должна в первую очередь вывести свои войска из Украины.

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«"Прекращение огня» не решает ни единого вопроса", — добавил Подоляк.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сказал в интервью CNN Türk, что сейчас ни Украина, ни Россия не могут «добиться решающей победы на поле боя», а Анкара продолжит работать над «прекращением огня на поле боя, в первую очередь вокруг Запорожской АЭС».

Калын считает, что российские бомбардировки затрудняют переговоры, а в результате «одностороннего прекращения огня», как он рассчитывает, «Россия остановится, а затем Украина… мы сможем заключить локальные перемирия, это может превратиться в своего рода переговорную среду».

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 января подчеркнул, что слова России о «прекращении огня» оказались лживыми — оккупанты продолжали обстрелы и удары по украинским городам. В результате обстрела россиянами Бахмута 6 января погибли двое гражданских, еще 13 человек были ранены.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее напомнила, что за все девять лет войны против Украины Россия еще ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима незадолго до этого призывал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. Эрдоган также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил, что страна-террорист хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям.

https://www.youtube.com/embed/hke1V1QS6cM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Турция Российская агрессия Прекращение огня Россия-Турция Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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