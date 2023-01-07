«Путин этого и хочет». Подоляк раскритиковал предложения Турции о «прекращении огня» Россией 7 января, 21:48 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что призывы к стране-террористу России "прекратить огонь" не имеют смысла.

В эфире телемарафона в субботу, 7 января, Подоляк напомнил, что российские оккупанты находятся на украинской территории.



«Вы „прекратили огонь“, и дальше что? И они стоят себе. И дальше что? В чем смысл турецкого предложения?.. Путин же этого и хочет — получить оперативную паузу. Он „прекратил огонь“, Турция начинает говорить: „Смотрите, он же прекратил огонь, и вы тоже прекратите огонь“. Будет оперативная пауза, за которую Россия пройдет этапы апгрейда своей странной мобилизационной армии», — объяснил он.

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По мнению советника главы ОП, «это выглядит крайне странно». Он подчеркнул, что, как говорил президент Владимир Зеленский, страна-агрессор должна в первую очередь вывести свои войска из Украины.

«"Прекращение огня» не решает ни единого вопроса", — добавил Подоляк.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сказал в интервью CNN Türk, что сейчас ни Украина, ни Россия не могут «добиться решающей победы на поле боя», а Анкара продолжит работать над «прекращением огня на поле боя, в первую очередь вокруг Запорожской АЭС».

Калын считает, что российские бомбардировки затрудняют переговоры, а в результате «одностороннего прекращения огня», как он рассчитывает, «Россия остановится, а затем Украина… мы сможем заключить локальные перемирия, это может превратиться в своего рода переговорную среду».



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 января подчеркнул, что слова России о «прекращении огня» оказались лживыми — оккупанты продолжали обстрелы и удары по украинским городам. В результате обстрела россиянами Бахмута 6 января погибли двое гражданских, еще 13 человек были ранены.

Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее напомнила, что за все девять лет войны против Украины Россия еще ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.



Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима незадолго до этого призывал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. Эрдоган также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил, что страна-террорист хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям.

