Не согласовали с Зеленским. Зачем «вбросили» тему ограничения передвижения по Украине военнообязанных — политолог

6 июля, 14:21
Эксклюзив НВ
Во время войны действуют ограничения по перемещению военнообязанных внутри страны (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Во время войны действуют ограничения по перемещению военнообязанных внутри страны (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Тему правил перемещения военнообязанных, бурно обсуждаемую украинским обществом, «вбросили», чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, считает политолог Андрей Миселюк.

«Именно когда появился призыв [президента Владимира] Зеленского не принимать таких решений без него; когда он сказал, что ему должны доложить и руководство Минобороны, ВСУ и Генштаба, то стало ясно, что эта тема не была согласована, прежде всего, между всеми ветвями власти. Во-вторых, она в таком сыром виде действительно была вброшена для того, чтобы дестабилизировать ситуацию», — рассказал в эфире Радио НВ Миселюк.

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Зеленский же, когда требует от Минобороны и Генштаба разъяснить решение, по мнению политолога, демонстрирует свой контроль:

«Есть определенная ревность или зависть со стороны президента Зеленского к той популярности, которую имеет сейчас руководство ВСУ. И, конечно, время от времени он показывает, что контролирует ситуацию».

5 июля стало известно, что в Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания даже в пределах Украины, что вызвало общественный резонанс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что если призывник или военнообязанный планирует выезд за пределы своего района и области, ему нужно взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования).

«Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось», — сообщил он.

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Представитель Генштаба ВСУ полковник Александр Хлысь уточнил, что разрешения потребуются для выезда за пределы области. Он отметил, что норма уже находилась в законодательстве Украины до начала войны. По словам Хлыся, Генштаб сейчас работает с Минцифры над тем, чтобы упростить получение разрешений через программу Дія.

Секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко тоже прокомментировал ограничение передвижения по Украине в интервью Радио НВ:

https://www.youtube.com/watch?v=gR5yY1GrjWI&t=1s

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике решение Генштаба.

Позже группа народных депутатов Верховной Рады внесла в парламент законопроект об отмене нормы 1992 года о запрете перемещения между областями военнообязанных мужчин и призывников.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Военные Минобороны Украины Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Украинские военные Владимир Зеленский Запрет на выезд Радио НВ Генштаб ВСУ

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