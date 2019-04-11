Переломный момент. Эксперты объясняют причину рейтингового разрыва между кандидатами и оценивают шансы Порошенко на победу Сегодня, 14:16 6952 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Viacheslav Ratynskiy, Valentyn Ogirenko Фесенко: Преимущество Зеленского не только по цифрам, но и с точки зрения эмоционального перевеса REUTERS / Viacheslav Ratynskiy, Valentyn Ogirenko

Автор Максим Бутченко

После публикации сегодня утром данных свежих соцопросов, Максим Бутченко, НВ, попросил экспертов оценить шансы на победу в выборах у действующего президента Петра Порошенко и кандидата на этот пост Владимира Зеленского, а также пояснить причину немалого рейтингового разрыва между кандидатами.



Согласно обнародованному сегодня опросу социологической группы Рейтинг, действующий президент Петр Порошенко набирает в два раза меньше голосов из тех, кто определился, чем кандидат Владимир Зеленский – 21% на 51% соответственно. Число неопределившихся остановилось на 18%, а 10% вообще не имеют намерения голосовать.

Руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович на сегодняшнем брифинге заявил, что это в первую очередь протестные голоса против нынешней власти,

"Мы спросили избирателей Зеленского, а вот, голосуя за Зеленского, вы голосуете за самого кандидата или скорее против Порошенко? Мы получили, что 41% избирателей Владимира Зеленского скорее голосуют против Порошенко, чем за Зеленского", - пояснил Антипович.

41% избирателей Владимира Зеленского скорее голосуют против Порошенко, чем за Зеленского

С чем связана такая позиция? Политолог Владимир Фесенко говорит, что шансы на выигрыш у действующего президента значительно уменьшились после первого тура. Перевес Зеленского несколько вырос, ведь команда Петра Порошенко завязла на целую неделю после первого тура в "словесную возню", связанную с дебатами, анализами, потеряв драгоценное время.



"Эти дни можно считать потраченными впустую, проигрышными. По данным фокус групп, история с анализами сыграла против Порошенко, ведь те, кто видел в президенте серьезного кандидата, были разочарованы действиями главы государства", - говорит Фесенко.

Эксперт считает, что особенно сыграла против Порошенко, оттолкнув от него часть колеблющихся, агрессия в сторону Зеленского. Так неоднократно звучали фразы о том, что "нужно учить избирателей Зеленского битами", что отразилось на рейтингах негативно - украинцы не симпатизируют любому насилию, и такие призывы отталкивают симпатиков от президента.

По эмоциональным показателям, настроениям команда президента скорее создавала диссонанс, развивает мысль Фесенко. А Зеленскому наоборот - удалось поймать волну, потому что, согласно данным опроса социологической группы Рейтинг, с марта по апрель увеличилось почти вдвое - с 16% до 30% - число избирателей-оптимистов, которые считают, что развитие страны идет в правильном направлении.

Фесенко полагает, что этот показатель скорее в пользу Зеленского, потому что более 80%, согласно последнему опросу, считают - страна нуждается в радикальных изменениях.

"Последний ролик Зеленского, в котором говорится, что нужно делать выбор между прошлым и будущим, играет на этих настроениях. Преимущество лидера Квартала не только по цифрам, но и с точки зрения эмоционального перевеса", - говорит эксперт.

Противоположного мнения придерживается исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Он считает, что обнародованные сегодня рейтинги носят скорее психологический характер, поскольку отражают ситуацию на начало марта, общественное мнение не разворачивается так быстро.

"Для команды Зеленского они могут стать аргументом отказаться от дебатов, мол, мы и без того убедительно побеждаем, для штаба Порошенко - это проверка на уверенность в правильности действий", - говорит Магда.

Не исключаю, что неординарные и наступательные действия Порошенко в контексте дебатов изменят ситуацию, но ему нужно и привлекать две категории - тех, кто не голосовал и тех, кто поддержал других кандидатов в первом туре.

"На мой взгляд, задача реалистичная, но требует серьезного напряжения усилий. Таких как мобилизация явки своего электората и акцентированные меседжи для неопределившихся и голосовавших за других кандидатов, направленные в первую очередь на эмоции", - утверждает Магда.

Вот появился ролик с фурой, которая сбивает Зеленского. Чем больше такой персонифицированной агрессии, тем больше это будет пугать неопределившихся

Иной взгляд на ситуацию у Фесенко. Он поясняет, что стратегия штаба Порошенко по отношению к Зеленскому будет основана только на концентрации агрессии против него, например, слухи про наркоманию кандидата в президенты, его пророссийскость. Политолог считает, что группа на Банковой "сильно пережимает" с такими посылами.



"Вот появился ролик с фурой, которая сбивает Зеленского. Чем больше такой персонифицированной агрессии, тем больше это будет пугать неопределившихся", - говорит Фесенко.

Команда действующего президента будет пытаться убедить, что Зеленский "неполноценный кандидат", а нужно голосовать за Порошенко, как за меньшее зло либо вообще не голосовать. Поэтому штаб Порошенко попытается довести дело до дебатов и выиграть борьбу за неопределившихся.

"Хотя дебаты вряд ли кардинально поменяют ситуацию, ведь число неопределившихся слишком мало и еще никогда в истории не было 100% перехода к одному кандидату. Поэтому я считаю, что шансы на победу у кандидатов таковы: 65% у Зеленского и 35% у Порошенко", - завершает Фесенко.