Переименование Днепропетровской области: в Раде появился альтернативный законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный президентскому законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Об этом свидетельствует запись на сайте парламента.

Инициаторами проекта №9310-1 О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) стали более ста народных избранников, в том числе представители Народного фронта, Батькивщины, Радикальной партии, БПП, Самопомощи и группы Воля народа.

Текст документа на сайте отсутствует, однако один из авторов законопроекта Егор Соболев сообщил, что депутаты снова предлагают Раде назвать область Сичеславской, пишет Украинская правда.

20 ноября Верховная Рада не смогла направить в Конституционный суд Украины проект закона о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. За соответствующее решение проголосовали 202 нардепа из необходимых 226.

Областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр в 2016 году.

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области.