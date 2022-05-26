Путин и Кирилл вместо Иисуса. Что происходит в московском патриархате и почему команда Зеленского предпочитает наблюдать 26 мая, 10:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Олигарх Вадим Новинский и глава Украинской Православной церкви московского патриархата (справа) (Фото:Facebook.com)

Офис Владимира Зеленского избрал осторожную стратегию эволюционного вытеснения московского православия из общественно-политической жизни страны. Такой подход может на десятилетия законсервировать сильный канал влияния Кремля внутри Украины

УПЦ МП отчаянно пытается маневрировать, чтобы выйти из зоны общественного осуждения за многолетнюю поддержку путинского режима, сохранить паству и подавить внутреннюю оппозицию. В пятницу, 27 мая, в Киеве планируется большое собрание иерархов УПЦ МП, монахов и представителей мирян. Это второе мероприятие, после скандального Синода, по итогам которого руководство МП в Украине вместо решительного размежевания с Российской православной церковью, предпочло перепалку с политическими оппонентами властей и ПЦУ. Ситуация обостряется тем, что Православная церковь Украины требует от правительства права проводить службы в Киево-Печерской Лавре, а сотни священников УПЦ МП требуют церковного суда над московским патриархом Кириллом, поддержавшим путинскую войну против Украины.

Видео дня

Нынешняя позиция Украинской церкви Московского патриархата наложилась на болезненную историю: помощь агрессору батюшки из этой церкви оказывали на Донбассе с 2014 года, предоставляя свои помещения для размещения складов оружия и живой силы. В нынешней войне история повторяется. Пока власть ищет решение — что делать с религиозной общиной, насчитывающей приблизительно пять миллионов верующих, украинцы в регионах стараются покинуть лоно московского патриархата своими силами.

Что происходит внутри УПЦ МП, какова тактика и цели Офиса президента, почему руководство СБУ выглядит слабым звеном в этих событиях — НВ собрал оценки религиоведов, мнения влиятельных собеседников во власти и комментарии представителей церквей.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПРОТЕСТНАЯ ВОЛНА



Военная агрессия России вызвала серьезные социальные потрясения, которые коснулись православного мира. Верующие на западе, юге и центре Украины пытаются порвать с Московским патриархатом. Согласно опросу компании Рейтинг, 60% украинцев поддерживают разрыв связей украинской церкви МП с русской православной церковью. Только 10% против.



Украинское православие представлено двумя крупными конфессиями. Согласно отчету госслужбы этнополитики (2021) — Православной церковью Украины (ПЦУ) — 6 тысяч приходов, созданной в 2019 году после получения томоса от Вселенского патриархата и Украинской православной Церковью (Московского патриархата) — до 12 тыс. приходов.



Образовался явный тренд по выходу парафий и приходов из состава УПЦ МП и присоединения их к ПЦУ. Причина таких переходов по Украине приблизительно одинаковая -- отвержение церкви Московского патриархата из-за ее связи с Россией. Иногда процесс возглавляют предстоятели храмов, как в Луцке. Есть добровольные переходы общин в разных уголках Украины от Львова до Чернигова. Только в Хмельницкой области к ПЦУ перешли 100 общин.

Некоторым приходится бороться с батюшками за право присоединения к ПЦУ. В однотысячной Семеновке (Жашковский р-н, Черкасская область) священник упирался намерениям местных жителей передать храм ПЦУ, хотя строительство божьего дома профинансировали люди из этой деревни.





Алена Деева-Наюк, жительница Семеновки, рассказала НВ, что последней каплей стал отказ священника отпевать погибшего украинского воина. Людей раздосадовало и то, что он совершил службу на советский день победы (9 мая), а во время устных перепалок, жена попа якобы угрожала местным приходом российской армии. В итоге, имущество храма описывают под присмотром полиции. Дверной замок на церкви сменили, дабы батюшка и его узкий круг защитниц, не блокировали переход. Сельская община большинством голосов решила судьбу храма в пользу ПЦУ.



Местная власть в Броварах и Конотопе запретила деятельность МП. Облсовет Волыни изучает вопрос запрета союзнической церкви агрессора на территории всей области.







Андрей Ковалев, историк и религиовед, подметил в разговоре с НВ, что вследствие растерянности духовенство МП в первые дни войны осудило российскую агрессию. Но уже спустя три месяца вернулось к присущей ему пророссийской риторике. Итоги церковных сборов (синода) середины мая, прекрасный тому пример. Онуфрий и другие иерархи УПЦ МП в финальном заявлении хотя и назвали развязанную войну «греховной», но дали понять, что считают нападение россиян якобы спровоцировал Петр Порошенко и ПЦУ.



МП последовательно критикует ПЦУ из-за получения томоса об автокефалии (церковной независимости), напоминает Ковалев, хотя согласно каноническому праву, украинскому православию было предписано Вселенским патриархатом объединиться в одну поместную церковь. В МП категорически отбросили томос как «раскольнический акт» и по-прежнему придерживаются духовного, и не только, единства с Москвой.



С точки зрения христианской догматики, спасение возможно только через Иисуса Христа, — напоминает азы Святого письма религиовед, — но духовенство МП провозглашает — спасение возможно исключительно в единении с Москвой. «Они фактически подменяют Бога — Москвой. Это фундаментальная ошибка иерархов УПЦ МП, которая превращает их, по сути, в секту, в организацию, отстаивающую политические интересы другого государства», — заключает Ковалев.

Климент, архиерей УПЦ МП отвечая на вопрос НВ, станет ли конфессия предпринимать какие-то меры по разрыву отношений РПЦ, отметил следующее: «С 1990 года УПЦ [МП] является самоуправляющейся церковью, и не подчиненной ни церкви в России, ни в других государствах. Этот факт юридически зафиксирован украинским государством. Вопросы же формата духовных отношений нашей церкви как с РПЦ, так и с другими каноническими церквями во всех континентах мира сегодня широко обсуждаются на разных уровнях украинского Православия. Все участники этих дискуссий едины во мнении, что в построении церковного будущего следует не потерять уникальное единство УПЦ на всех территориях Украины, чего, к большому сожалению, не восстановила ни одна глобальная украинская институтуция. Ведь миссия УПЦ [МП] в том числе и на временно неподконтрольных нашему государству территориях, используется украинскими властями для обеспечения гуманитарных миссий украинским гражданам, нуждающимся в условиях войны России против Украины».



ПОЧЕМУ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ СОХРАНЯЕТ ПРИХОДЫ



Религиовед Александр Саган, в общении с НВ привел статистику количества переходов религиозных общин от МП к ПЦУ. За три месяца войны подчинение сменили до 250 религиозных общин. Последние данные от ПЦУ свидетельствуют о росте числа переходов до 400. Такие цифры свидетельствуют, что массового движения приходов к ПЦУ пока не наблюдается.



Исходу церковных общин из УПЦ МП мешают множество факторов. Из общих — сложный бюрократический процесс переходов, непростые взаимоотношения между иерархами как внутри конфессий так и между самими церквями.

Из конкретных — нежелание ПЦУ предоставлять сомневающимся священникам МП гарантии или любые формы автономии. Хотя публично духовные лидеры ПЦУ вполне конструктивны. Они регулярно призывают братьев во Христе из МП присоединяться: «Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, кто пока остается в юрисдикции МП, от имени ПЦУ мы снова и снова призываем вас к единству, к совместному творению единой автокефальной Поместной Церкви, как это определено канонами и Томосом об автокефалии», — отметили в ПЦУ.



На деле же, православные заявляют о ряде сложных нюансов, качественно тормозящие переходы. Епифаний и приближенное к нему духовенство прохладно относится к присоединению к своей церкви влиятельных иерархов МП с крупными епархиями и не проводит достаточное количество личных встреч для поощрения переходов.



Как поясняет НВ собеседник в церковной среде, очевидно, Епифаний и его окружение, побаиваются новоприбывших, дабы те не размывали выстроенную им систему управления.



Заинтересованному духовенству МП по вхождению в ПЦУ поступают предложения стать частью непосредственной вотчины Епифания и приближенных к нему иерархов:

«Ольгинский храм МП на Харьковском массиве Киева отказался [перейти в ПЦУ], поскольку их собирались присоединить к епархиям, которыми лично руководит Епифаний. Многие священники МП не согласны. Их интересует гарантии автономного положения в ПЦУ», — пояснил НВ один из светских источников, имеющий доступ к духовенству ПЦУ.





В пресс-службе ПЦУ объяснили НВ, что публичные призывы к единению и являются той действенной позицией церкви в вопросах присоединения приходов МП. В ПЦУ называют принятие приходов МП под власть Епифания исключительно временным решением. В марте ПЦУ провела Синод, на котором определила чрезвычайный порядок принятия в ряды церкви для адаптации этих приходов.

Другая сложность — сугубо психологическая. Она таится внутри священников МП, рассказывает Саган. Некоторые из батюшек годами убеждали прихожан о том, что их церковь «украинская», опровергая приставку «московский патриархат» и что только в их церкви «истинная благодать». Такие священники продолжают полемику с прихожанами, поднявшими вопрос перехода под юрисдикцию ПЦУ.



«Они не могут взять и сказать: переходим в ПЦУ, ведь вскроется ложь о том, что оказывается их церковь не была украинской как они убеждали своих верян», — сказал НВ Саган.



В Черновицкой области священник УПЦ МП опровергает то, что их церковь принадлежит к Московскому патриархату

Среди других причин торможения переходов — страх служителей перед вышестоящими иерархами МП. Сюда же можно отнести слабость оппозиционного крыла УПЦ МП. Это группа священников собрала до полутысячи подписей под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей «с иском против патриарха Кирилла».



Протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук из Днепропетровщины регулярно пишет в ФБ о том, что к подписантам применяют служебные репрессии. Саган с Ковалевым предрекают, что бурления внутри МП вскоре улягутся. Наиболее яростных вытолкнут из церкви, а других заставят отозвать подписи. «Эти священники осуждают исключительно Кирилла, не упоминая порочность общей системы РПЦ, которая стала частью режима Путина», — говорит Саган. Тем не менее, эта группа священников еще может найти общий язык с Епифанием и присоединиться на приемлемых условиях к ПЦУ.



Еще один религиовед Дмитрий Горевой, считает, что несогласным священникам, выступившим против Кирилла, предложат выпустить пар на очередном Собрании, которое вряд ли закончится тектоническими сдвигами в МП.



ЖДАЛИ С ЦВЕТАМИ?



Религиовед Ковалев поделился с НВ гипотезой о том, что одним из важных обоснований для Путина начать вторжение, стали отчеты спецслужб о мощных позициях Московского патриархата в Украине: 12 тысяч парафий и монастырей по всей стране, а священники МП — это «верные чада России», и именно московские попы встретят российские войска с хлебом и солью.

«В этом есть доля правды. В начале агрессии некоторых священников МП расконсервировали как спящих агентов», — отметил Ковалев НВ.





Один из наиболее нашумевших случаев — задержание протоирея Михаила Павлушенко во время корректировки приземления российских вертолетов с десантниками 25 февраля в Гостомеле. При нем нашли инструменты профессионального корректировщика: компас, спецлинейки, карты. История с Павлушенко, говорит эксперт, закончилась трагикомично. Тот показал удостоверение настоятеля храма при госпитале МВД в Киеве и его отпустили. Похоже, полицейские решили, что в госпитале МВД не может быть вражеских агентов.



По информации эксперта Андрея Ковалева, отец Виктор (УПЦ МП) из Бородянки помогал российским войскам ориентироваться на местности / Фото: скриншот

В Бородянке на Киевщине настоятель Свято Михайловского храма отец Виктор сказал в интервью Комсомольской правде, что «война нам за грехи». «Если бы вы в 2014-м пришли, то встречали бы вас с цветами. Потому что надо было поддержать Януковича», — сказал он российским пропагандистам.



Ковалев говорит, что этот человек помогал дезориентированным российским окупантам советами по логистике. В УПЦ МП тогда заявили, что категорически «не разделяют высказанные им (отцом Виктором — ред.) оценки» и «решительно осуждают агрессию РФ в отношении Украины и ее народа».



Владыка Климент пояснил НВ, что внутри общины его никто не наказывал, потому что «он ни в чем не виновен», а «у правоохранительных органов к нему нет никаких претензий».

«У них есть управление Военного духовенства, которое возглавляет Белоцерковский епископ Августин Маркевич. Было официальное сообщение, что в монастыре в Белой Церкви выявили российскую ДРГ. Совпадение? Правящим архиереем тут является Маркевич», — добавляет Ковалев.



Еще одна хрестоматийная история, продолжает Ковалев — село Катюжанка в Вышгородском районе (Киевская обл.). У МП тут храмовый комплекс с отелями. Настоятель церковного комплекса отец Александр помог организовать оккупантам склад и казармы для российской армии. «Когда у него спросили местные: зачем разместили россиян у себя, то он ответил, что укрАинцы не станут стрелять по церкви». Пропагандистское СМИ Russia Today привезло в Катюжанку Олега Царева, которые раздавал комментарии псевдожурналистам на фоне российских военных, разгружающих партию боеприпасов.



На фоне Олега Царева российские военные разгружают провизию и боеприпасы в церкви https://www.youtube.com/embed/WlOS4NLGxDM

Подобные случаи продолжают происходить на Донбассе в то время как агрессор пытается прорвать оборону ВСУ. Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА сообщил, что правоохранители поймали священнослужителя УПЦ МП в Северодонецке, передающего врагу сведения о дислокации и численности украинских войск.



Ковалев говорит о трех группах священнослужителей МП, которые могут сотрудничать с российскими оккупантами. Первая категория — глупцы и полезные идиоты. Это не завербованные священнослужители и могут иметь дедов, служивших в УПА, но из-за накачки пропагандой о том, что благодать «льется только из Москвы» — они служат МП. Вторая — российские шовинисты, идеологические сторонники «русского мира». Третья — кадровые агенты российских спецслужб.

Невозможно подсчитать количество священников в трех группах, хотя религиовед уверен, что не менее десятка кадровых агентов можно найти, если углубится в каждую из 53 епархий МП. По версии эксперта, их приходится несколько штук на одну область.

Ковалев напомнил, что вербовать священников из Украины россиянам было легко, ведь церковники МП активно участвовали в различных съездах в РФ. Одно из показательных мероприятий — это съезд Военного духовенства ВС РФ.

«Убежден, что все кто в МП участвовали в нем — завербованные агенты», — говорит Ковалев. Добавляет, что риск наличия агентуры РФ может быть сосредоточен среди священников МП, опекающие тюрьмы и колонии, а также среди тех, кто привлечен от МП в качестве капелланов в ВСУ.



НОВИНСКИЙ, БАКАНОВ И НАСТРОЙ В ПАРТИИ ВЛАСТИ



Никита Потураев, глава комитета ВР гуманитарной политики от СН уверяет, что примеров откровенного сотрудничества священников МП с агрессором буквально несколько, зафиксированных с 24-го февраля. А общее количество священнослужителей МП около 10 тысяч. Поэтому, настаивает Потураев, не стоит огульно обвинять всю религиозную общину в предательстве.



Тем не менее, глава комитета дал понять НВ, что отворачиваться от существования данной проблемы во власти не собираются. Ведь избиратели задают вопросы о будущем МП в Украине. По его словам, для обсуждения деятельности религиозных общин в контексте национальной устойчивости в парламенте пройдут комитетские слушания 30-го мая.



Потураев пообещал по итогам мероприятия выйти на конкретику. «Мы найдем такие решения, которые будут в интересах государства. При этом не создадут угроз религиозным свободам граждан», — пояснил он.



Высокопоставленный источник НВ во власти говорит, что у Офиса президента есть понимание, что от влияния московской церкви нужно постепенно избавляться. Такие планы обсуждали в кругу Зеленского с 2019 года. Другой политик, приближенный к Офису президента уверил НВ, что власть неофициально приветствует локальные запреты деятельности МП.



«Мы прекрасно понимаем, что это агентурная сеть и что нам нужно действовать, но никто резких движений от лица государства делать на намерен», — пояснил этот собеседник НВ.



По мнению религиоведа Дмитрия Горевого, в МП около 10% священников могут быть информаторами российских спецслужб. Но большинство из них также занимаются гуманитарным вредительством против национальных интересов. Священники МП продвигают советскую политику памяти и проповедуют идеологию панславянизма — триединства украинского, белорусского и российского народа.







В марте в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о запрете деятельности МП. Документы оказались крайне низкого качества. Религиовед Саган в общении с НВ возмутился отсутствием в них содержательности. Их появление лишь дискредитируют идею правового урегулирования вокруг МП.



Устим Хаваривский, кандидат наук по госуправлению, директор общественной организации Институт Государства и Церкви камня на камне не оставил от обоих проектов.



В первом проекте нардеп Оксана Савчук (ВО Свобода) предлагает запретить деятельность МП, хотя Конституция это запрещает. Ведь запрет объединений граждан производится только в судебном порядке. Депутат пишет в законопроекте о юридическом запрете «РПЦ и религиозных организаций», но в реестре религиозных общин нет таких названий. Вместо них есть 12 тысяч организаций УПЦ, о которых не упоминает Савчук. Второй законопроект депутатов Голоса, по мнению эксперта — еще хуже. Там не указаны никаких названий религиозных общин. Иными словами, гипотетическое принятие таких законопроектов не будет иметь никаких правовых последствий.



Несмотря на бестолковость законопроектов, на них вполне серьезно отреагировал глава ВР Руслан Стефанчук. Спикер ВР подчеркнул, что парламент не собирается их рассматривать до конца войны. Но не по причине глупости документов, а чтобы «не раскалывать общество».

«Во время войны мы не имеем право принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество», — отметил Стефанчук в интервью РБК. Политик уверен, что принятия любых законов против МП даст толчок «появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве». «Будем разбираться со всеми после победы», — отметил Стефанчук.

По информации эксперта Андрея Ковалева, отец Виктор (УПЦ МП) из Бородянки помогал российским войскам ориентироваться на местности / Фото: скриншот

Похожую мысль выразил глава ОП Андрей Ермак у себя в ТГ-канале. Он написал, что в соцсетях появляются вбросы, разгоняемые «российскими ботами» и «полезными идиотами» в Украине, в целях внутреннего раскола украинского общества. Среди таких идей «религиозный конфликт из-за наличия в Украине «русской церкви» и «призывы к погромам».



НВ обратился за комментарием к пресс-секретарю главы ОП с просьбой расшифровать неоднозначную позицию шефа по церковному вопросу. Ответа не последовало.



Религиовед Саган говорит НВ, что Ермак и Стефанчук повторяют ту же идею «разберемся после войны», которой пытается защититься Московский патриархат от потери приходов. Желание украинцев сменить патриархию своих храмов путем голосования лукаво именуют «захватами». Собеседники НВ среди представителей власти поясняют, что это ошибочная интерпретация экспертов. Подобные заявления сделаны топ-чиновниками, чтобы показать осторожную позицию по данному вопросу.

Ранее Винницкий митрополит Варсонофий с другими священниками МП призвали «не захватывать храмы». По их мнению, это создает дополнительные поводы для российской агрессии и развязывание межконфессиональной войны.

«Что мы будем говорить своим детям, что мы такие украинцы у одних забирали, а другим, как бы, отдавали. Призываю всех сохранять мир и спокойствие и дождаться времени, когда закончится война и разрешать все межконфессионные вопросы, которые сейчас возникают», — сказано в их обращении Варсонофия.

Еще одним аргументом МП является то, что сборы общин нелегитимны во время военного положения. На что Саган отвечает, что собрания религиозной общины для решения каких-либо вопросов ничем не отличаются от богослужения, которое разрешено.

По мнению Сагана, Московскому патриархату — главное сейчас выдержать нынешний гнев украинцев, вызванный войной и сохранить по максимуму церковные приходы. Вот они и придумали тезис: не трогайте нас, будем разбираться после войны.



«После войны вероятно начнут международную кампанию, что их тут ущемляют», — говорит Саган. Добавляет, что для духовенства МП наиболее чувствительное место — это переходы общин к ПЦУ в центральных и восточных областях, где у них абсолютная монополия. Ведь это может вызвать эффект снежного кома. Если в этих регионах начнется массовый процесс по выходу церковных единиц из-под управления МП, то это может обернутся потерей главных сегментов их церковной территории.

МП имеет давних и влиятельных лоббистов. По данным НВ, олигарх и протодиякон МП Вадим Новинский по-прежнему занимает ключевое место в защите интересов МП перед высокопоставленными членами команды Зеленского.

До войны Новинский в какой-то момент настолько вылез на голову власти, что… сделал иподиаконом одного из заместителей главы ОП. Как только президент обо всем узнал, то сразу его уволил, — рассказал собеседник, знакомый с религиозной общиной МП, историю из 2020 года.





НВ задал Новинскому через пресс-секретаря три вопроса: нужно ли УПЦ МП полностью отделится от РПЦ, откуда берутся диверсанты у МП и отстаивает ли Новинский неприкосновенность МП на Банковой во время войны. Редакция не получила ответов бизнесмена и мецената МП.



Саган напомнил НВ, что Новинский после получения томоса оплачивал адвокатов, которые подавали десятки исков против местных чиновников, согласовавших переходы общин от МП к ПЦУ. К примеру, в 2019 году Игорю Салецкому, чиновнику Винницкой ОГА пришлось участвовать в сорока судебных процессах одновременно. Полиция его обвинила: в самоуправстве, подделке документов и злоупотреблении властью и получении взяток. В то же время, по информации НВ, у ПЦУ не хватает денежных ресурсов на армию адвокатов, чтобы бороться за каждый приход с МП в судебном порядке.

Кто в окружении Зеленского лоялен к УПЦ МП? Глава СБУ и многолетний друг президента Иван Баканов в интервью Главкому описал себя как верующего человека и прихожанина УПЦ МП. «Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит к Московскому патриархату, которого на самом деле не существует и выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политические игры», — сказал тогда Баканов.



Промосковские лоббисты активно убеждают Зеленского и его команду, говорит Саган, что если государство вмешается в церковные дела, то это обернется крупной дестабилизацией в тылу. По его мнению, это лукавство, а лоббисты МП торгуют воздухом. К примеру, когда в Конотопе и Броварах запретили МП, то никаких протестов не произошло. Это свидетельствует, что нет особого протестного потенциала у МП.



Саган апеллирует к Зеленскому: «Президенту стоит посмотреть на эту ситуацию под другим углом: не усложняет ли победу в этой войне наличие УПЦ МП в тылу?».

Три собеседника из окружения президента подтвердили НВ, что власть на данном этапе не собирается задействовать государственные механизмы против Московского патриархата, все-таки опасаясь дестабилизации.



«Они пытаются нас спровоцировать на резкие действия. Последнее заявление синода [о Порошенко и ПЦУ] - это провокация. Текст писали на Лубянке [ФСБ]», — поделился версие й с НВ один из провластных политиков.



ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Резюме рецептов по снижению влияния УПЦ МП в Украине, высказанных Ковалевым, Саганом и Горевым, можно свести к нескольким пунктам.

Для организаций с центром в стране-агрессоре нужно ввести налоги, а также расторгать договора, заключенные между государством и религиозными организациями МП, где есть нарушения условий эксплуатации исторических зданий.

Стоит усовершенствовать закон о свободе совести и с помощью него упростить переходы между церквями. Кроме того, следует разобраться с юридическим статусом приходов УПЦ МП, поскольку согласно вышеупомянутому закону, часть религиозных общин потеряло статус юрлиц.

Дополнительно эксперты-религиоведы советуют Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы составить список религиозных общин, относящихся к МП и потерявших правомочность. Разослать такой перечень организаций МП в различные хозяйственные и коммерческие организации, чтобы те не заключали с ними новые договора на обслуживание. Речь о банках, облгазах, водоканалах и т. д.

«У них была скидка на газ 50%. Теперь пусть платят полную стоимость, если хотят проповедовать тут русский мир», — говорит Горевой. И добавляет, что государство сохраняет за собой право предоставлять преференции тем религиозным общинам, которым считает нужным.

Эксперты подчеркивают: государство должно действовать аккуратно, но не бояться принимать цивилизованных решений в правовом поле.



«Если мы не дожмем сейчас российский империализм и его составляющую, Московский Патриархат, то Украина обречена на повторение подобных войн в будущем», — резюмирует Ковалев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.