«Разговор Украины и России точно будет». Зеленский назвал главные цели переговоров с Путиным 21 мая, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что повестка переговоров с Путиным будет зависеть от времени их проведения (Фото:ОПУ)

Повестка переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным будет зависеть от времени их проведения, а цели будут включать обмен, остановку войны и деоккупацию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется. Как и гибридная война, так и гибридным будет мир, и гибридные встречи. Если бы мы сегодня встречались, вопрос Мариуполя был бы в „адженде“. Если будем встречаться через 2−3 месяца, этого вопроса может, и не будет, а может будет частично, мы не знаем. Если бы мы встречались сегодня, мы знаем, что оккупировано, а что — деоккупировано. Если мы будем встречаться через 2 месяца — мы не знаем, в каком состоянии это будет», — сказал он в интервью украинским журналистам в эфире национального телемарафона.

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Зеленский добавил, что Украина хочет вернуть свои территории и закончить войну, но это буде зависеть от времени разговора с Путиным.

«Мы можем предугадывать результат, но это посмотреть немного в будущее, это точно не про реальность. Реальность сейчас здесь и сейчас. Решать вопрос об обмене, деоккупации, мира, остановка войны. Вот и вся „адженда“», — добавил он.

Украинский президент подчеркнул, что разговор Украины и РФ точно будет, но пока неизвестно, в каком формате.

«Разговор Украины и России точно будет, не знаю, в каком формате — с посредниками, без них, в широком кругу, на уровне президентов», — сказал он.

Зеленский добавил, что в кругу друзей-партнеров Украины без России будет подписан документ о гарантиях безопасности Украины, его проект обсуждается в настоящее время.

«И отдельно — двухсторонний разговор с Россией», — резюмировал он.

27 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни. В ОПУ ответили, что контекст и время пока не согласованы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным снова предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О реакции Путина на предложение не сообщается.

Эрдоган провел также телефонные переговоры с Зеленским, они обсудили эвакуацию гражданских и военных из Мариуполя, а также переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

Сам Зеленский заявил, что будет вести переговоры только лично с Путиным.

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