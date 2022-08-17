Тайные сигналы от Путина. Как кремлевский диктатор через турецкого президента пытается выйти на переговоры с Зеленским

17 августа, 16:43
Эксклюзив НВ
В Кремле добиваются заключения мира с Украиной, пока обладают неким военным потенциалом (Фото:Коллаж НВ)

В Кремле добиваются заключения мира с Украиной, пока обладают неким военным потенциалом (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Не лучшая для России ситуация на фронте и резкое ухудшение состояния ее экономики заставили Кремль торопливо искать возможности договориться с Украиной, — пока позиции Москвы еще больше не ослабли.

18 августа в Украину, во Львов, с однодневным визитом прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время встречи с Владимиром Зеленским гость, как заявили в Управлении коммуникаций Турции, хочет обсудить возможность «дипломатического пути» прекращения полномасштабной войны РФ против Украины.

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При этом за последнее время Эрдоган дважды встречался с российским диктатором Путиным. И тоже, если верить официальным сообщениям, поднимал тему дипломатического урегулирования самого крупного военного конфликта в новейшей истории Европы.

Во Львове компанию Зеленскому и Эрдогану составит генсек ООН Антониу Гуттереш. Последний также собирается говорить о «политическом решении» для прекращения войны.

По мнению опрошенных НВ экспертов, намерения высокопоставленных гостей Украины говорить о возможных мирных соглашениях отражают не только позицию Эрдогана и Гуттереша, но и тайное стремление Кремля все же выйти на какие-то переговоры с Киевом.

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Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Война России против Украины

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