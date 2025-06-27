Умеров рассказал, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним (Фото: Министерство обороны Украины)

Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Украина продолжает работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров для «мирных переговоров».

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Умеров рассказал, что провел встречу с представителями украинских и иностранных медиа, с которыми обсудил ключевые вопросы оборонной сферы и пути достижения Украиной длительного и справедливого мира.

«Украина остается последовательной в своей позиции. Мы поддерживаем идею длительного прекращения огня и обмен „всех на всех“. Продолжаем работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров», — подтвердил украинский министр.

Умеров добавил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним.

Он также раскрыл детали нового масштабного проекта Build with Ukraine. В его рамках украинские партнеры будут создавать новые заводы вместе с лучшими украинскими оборонными компаниями. Вооружение с этих заводов во время войны будет усиливать наших воинов.

18 июня российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским на финальном этапе переговорного процесса, но при этом отказался признавать его легитимным представителем для заключения каких-либо договоренностей.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, который состоялся 23−25 мая, однако не пришли к согласию по вопросу прекращения огня.

Перед переговорами Зеленский предлагал Путину прилететь в Стамбул для личной встречи, однако российский диктатор отправил на переговоры делегацию низкого уровня.

27 мая Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором в любом формате для обсуждения прекращения огня в Украине.

По его словам, Украина готова встречаться на уровне лидеров, если решение о прекращении огня может быть обсуждено сразу без предварительных технических встреч.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и РФ. Стороны согласовали обмен пленными в формате «всех на всех» в категориях тяжелобольные, раненые и пленные в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.