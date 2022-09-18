Украину сейчас не интересуют переговоры с Путиным, в них нет никакого смысла — Подоляк 18 сентября, 20:02 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Во встречи или переговорах президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина нет никакого смысла, убежден советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока совершенно нет», — сказал он в комментарии УП.

Подоляк подчеркнул, что РФ все еще считает, что у нее достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты.

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«Любая встреча сегодня — это исключительно игра в традиционную русскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем „лживые минские танцы“, начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и не больше», — сказал советник.

Подоляк также добавил, что РФ не должна избежать ответственности за масштабные военные преступления и спрятаться за безнаказанность.

По словам советника, украинскую сторону вообще не интересуют встречи ради встреч или «банальный российский переговорный сценарий». Киев интересует освобождение оккупированных территорий, значительные тактические поражения РФ и юридические процессы по привлечению РФ к ответственности.

Однако Подоляк добавил, что встреча возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет «обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций ущерба и выдачу преступников».

Ранее Зеленский говорил, что со страны-террориста России нельзя снимать санкции и договариваться с ней, пока российские оккупанты не покинут территорию Украины.

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