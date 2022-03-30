Зеленский обсудил с Байденом оборонную помощь и новые санкции против России

30 марта, 19:14
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский 30 марта провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Война России против Украины — главные события 30 марта

В своем Twitter глава украинского государства сообщил, что разговор продолжался час. Зеленский и Байден обсудили ситуацию на фронте и за столом переговоров, «конкретную оборонную поддержку, новый пакет усиленных санкций, макрофинансовую и гуманитарную помощь».

Видео дня
Читайте также:
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1509202046574022656

Как сообщает пресс-служба Белого дома, во время разговора Байден заявил, что США планируют предоставить Украине прямую бюджетную помощь на сумму 500 млн долларов.

«Лидеры обсудили, как США круглосуточно работают над тем, чтобы выполнить основные запросы Украины на помощь в сфере безопасности… а также продолжающиеся усилия США и их партнеров по выявлению дополнительных возможностей для помощи украинским военным в защите их страны».

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Семь шагов к победе над Путиным. Что сделали Байден и Джонсон

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и другие представители украинской власти регулярно проводят переговоры с иностранными коллегами. 26 марта в Польше состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова со своими американскими коллегами и президентом США Джо Байденом.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Джо Байден Украина-США Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X