«Не будет иметь права вето». Чалый объяснил, как Россия может стать гарантом безопасности для Украины 29 марта, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Александр Чалый (второй справа) на переговорах Украины и России в Стамбуле 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters)

Глава юридической группы украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как страна-агрессор может быть одним из гарантов безопасности Украины.

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Комментируя итоги переговоров в Стамбуле 29 марта в интервью телеканалу Украина 24, Чалый напомнил, что гарантами безопасности для Украины могут стать: США, Великобритания, Франция, Китай, Россия как член Совбеза ООН и, возможно, Турция.



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«[Среди стран-гарантов безопасности Украины] Россия будет на уровне со всеми остальными. Как бы это ни звучало… это будет другая страна. С точки зрения международного права, юридической сути соглашения о гарантиях безопасности Украины, она будет одной из стран-гарантов. Самое главное, чего нам удалось достичь, — Россия при реализации статьи, позволяющей другим странам-гарантам применить и предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности — Россия согласилась, что права вето она в этом иметь не будет», — рассказал он.

Чалый подчеркнул, что гарантии для Украины должны быть в четкой юридической форме, носить обязывающий характер и быть ратифицированы парламентами стран-гарантов.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



В минобороны страны-агрессора после переговоров заявили, что Россия якобы решила "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях. Российская делегация утверждает, что изучит предложения Украины и представит «встречные».



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