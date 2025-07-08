Оксана Маркарова четыре с половиной года работает послом Украины в США (Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook)

Украине давно следовало обновить команду, которая ведет переговоры с американскими партнерами, включая посла Оксану Маркарову, сказал в эфире Radio NV народный депутат из фракции Голос, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Комментируя публикации западных СМИ о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак стал негативным раздражителем для обеих ведущих партий США, нардеп отметил, что из разных источников знает «подобную тональность».

«Я знаю, что оба лагеря в Америке не в восторге, скажем так, от украинских переговорщиков, играющих ключевую роль. И я об этом давно уже говорил, что было бы очень хорошо нам менять или обновлять команду, которая является первой линией в диалогах с США», — подчеркнул Осадчук.

По его мнению, давно назрела и смена посла Украины в Штатах.

«Это не потому, что Оксана Маркарова плохо работает, а потому, что совсем другой политический контекст. И это надо было, я думаю, сделать еще несколько месяцев назад, — сказал нардеп. — Давно говорю, что стоит привлекать каких-то новых людей для непосредственных контактов и диалогов как с администрацией в Белом доме, так и с командами Республиканской и Демократической партий. И чем дольше мы будем откладывать эти решения, тем, наверное, сложнее будет рассчитывать на качественное изменение наших отношений с администрацией США».

Оксана Маркарова, бывший министр финансов Украины, занимает должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США с февраля 2021 года.

Ее замену президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. По информации Bloomberg, он назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко.

Как пишет Суспільне, Зеленский сообщил Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.