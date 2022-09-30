Переговоры Украины и России невозможны, пока РФ возглавляет Путин — Зеленский

30 сентября, 17:27
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Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях (Фото:Кадр видео Офис президента Украины / Youtube)

Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях (Фото:Кадр видео Офис президента Украины / Youtube)

Украина готова вести переговоры с Россией, но не с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил во время видеообращения.

Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях и именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

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«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое честь и достоинство. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/FIFaLd94NpU

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать не будет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Переговоры Владимир Зеленский

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