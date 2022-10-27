Россия при переговорах с Украиной не сможет получить то, что хочет — Зеленский 27 октября, 18:31 Зеленский подчеркнул, что Россия предлагает Украине не диалог, а ультиматум (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский убежден, что Кремль не заинтересован в диалоге, потому что не сможет получить от переговоров то, что хочет — признание Киевом временно оккупированных территорий Украины частью России.

«Они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога того результата, который хотят. Результат, который они хотят — оккупация», — сказал Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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Он убежден, что Россия специально предложила формат диалога, который Украина не можем принять. Кремль, по его словам, хочет, чтобы в результате переговоров Украина признала временно оккупированные Крым и Мариуполем частью России.

Зеленский также подчеркнул, что Россия предлагает Украине не диалог, а ультиматум.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.