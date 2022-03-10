Ермак о мирных переговорах: Для нас не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью и территориальной целостностью
Украина и Россия провели несколько раундов переговоров (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)
Украина будет бороться за прекращение войны с Россией на своих условиях.
Об этом в интервью Украинской правде, опубликованном 10 марта, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украинская сторона готова к разговорам и встречам ради прекращения войны, заверил он.
«Но для нас точно не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью, с нашей территориальной целостностью, с нашим суверенитетом, с нашей свободой», — настаивает Ермак.
Вооруженные силы Украины уже доказали, что они сильные и профессиональные, впереди большая работа и борьба украинских дипломатов, сказал руководитель ОПУ.
"Мы будем бороться дальше, чтобы прекратить как можно скорее эту войну, но прекратить на наших, украинских условиях", — утверждает он.
Ермак добавил, что не понимает российского требования о «денацификации», а относительно заявлений Москвы о «внеблоковости» Украины напомнил, что сейчас государство находится вне любых военных блоков.
Переговоры о завершении войны на уровне уполномоченных делегаций проходили с 28 февраля в Беларуси. Состоялись четыре раунда, достигнуты определенные соглашения по гуманитарным коридорам, однако эвакуация мирных граждан идет медленно из-за обстрелов со стороны оккупационных сил РФ.
Кроме того, 10 марта в турецкой Анталии встретились министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров.
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