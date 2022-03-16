Делегации готовят документы, которые смогут подписать Зеленский и Путин — Подоляк 16 марта, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Мюнхене, Германия, 26 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Lukas Barth)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что стороны работают над документами, которые смогут подписать украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

В интервью американскому каналу PBS Подоляк сказал, что единственный способ закончить войну — прямые переговоры Зеленского и Путина. По его мнению, такие переговоры могут состояться в скором времени:



«Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать».

Также, по словам Подоляка, позиция российской делегации значительно смягчилась, и Украина рассчитывает на соглашение о прекращении огня в ближайшее время. Он подчеркнул, что у российских оккупантов нет ни шанса продвинуться вглубь территории Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, позиции России на переговорах уже звучат реалистичнее. Ранее он призывал Путина сесть с ним за стол переговоров.



Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности. Так, 15 марта из девяти гуманитарных коридоров сработали семь, удалось эвакуировать около 29 тысяч человек.

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