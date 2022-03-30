Запланированы встречи с чиновниками Турции. Украинская делегация продолжит работу за границей — Арахамия 30 марта, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Переговоры в Стамбуле (Фото:Handout via REUTERS)

Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что члены украинской переговорной группы продолжают свою работу в Турции.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей», — написал он в Telegram.

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Арахамия уточнил, что 30 марта запланированы встречи украинской делегации с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

«После этого сегодня же представители нашей делегации вернутся в Украину», — добавил он.

Украинская сторона в рамках мирных переговоров с РФ настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

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