Запланированы встречи с чиновниками Турции. Украинская делегация продолжит работу за границей — Арахамия
Переговоры в Стамбуле (Фото:Handout via REUTERS)
Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что члены украинской переговорной группы продолжают свою работу в Турции.
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«Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей», — написал он в Telegram.
Арахамия уточнил, что 30 марта запланированы встречи украинской делегации с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.
«После этого сегодня же представители нашей делегации вернутся в Украину», — добавил он.
Украинская сторона в рамках мирных переговоров с РФ настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.
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