Зеленский назвал дату новых переговоров с Россией в Стамбуле (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Встреча украинской делегации с представителями страны-агрессора России состоится в среду, 23 июля, в Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сегодня я обсудил с [секретарем СНБО] Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — сказал Зеленский.

Реклама

Ранее турецкое издание İndependent Türkçe сообщило, что следующий раунд переговоров между делегациями Украины и страны-агрессора России может состояться 23−24 июля в Стамбуле.

Ожидается, что новые переговоры могут быть сосредоточены на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.

İndependent Türkçe пишет, что переговоры состоятся «зазакрытыми дверями», а общественность будет проинформирована через письменные заявления.

19 июля Зеленский заявил, что Умеров предложил российской стороне встретиться на следующей неделе. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.