Зеленский о мирных переговорах с РФ: Компромиссы не должны стать изменой 10 марта, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на компромиссы по мирным переговорам с РФ, но они не должны быть «изменой стране».

Так он ответил на вопросы журналистов немецкого издания Bild о возможности признания «независимости Донбасса» и «принадлежности» Крыма России.



«Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В любых переговорах моя цель — прекратить войну с Россией. И я тоже готов сделать определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны изменяться моей стране», — сказал Зеленский.

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По словам президента, РФ тоже должна быть готова идти на компромиссы.

«Только так мы можем выйти из сложившейся ситуации. Пока мы не можем вдаваться в детали. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров двух президентов мы сможем завершить эту войну», — отметил глава государства.

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