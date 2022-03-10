Зеленский о мирных переговорах с РФ: Компромиссы не должны стать изменой
Владимир Зеленский (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на компромиссы по мирным переговорам с РФ, но они не должны быть «изменой стране».
Так он ответил на вопросы журналистов немецкого издания Bild о возможности признания «независимости Донбасса» и «принадлежности» Крыма России.
«Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В любых переговорах моя цель — прекратить войну с Россией. И я тоже готов сделать определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны изменяться моей стране», — сказал Зеленский.
По словам президента, РФ тоже должна быть готова идти на компромиссы.
«Только так мы можем выйти из сложившейся ситуации. Пока мы не можем вдаваться в детали. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров двух президентов мы сможем завершить эту войну», — отметил глава государства.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.