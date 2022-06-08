Россия не захочет садиться за стол переговоров, пока чувствует силу — Зеленский 8 июня, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 8 июня, заявил, что Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу.

"…[Есть] две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории… И, если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желания РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и пыток, [найти] решение этой войне мы не видим. Почему? Потому что она пока еще чувствует силу", — сказал глава государства во время выступая по видеосвязи перед участниками Yale CEO Summit.



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Зеленский напомнил, что Украина ослабляет российскую армию, защищая свою землю, а мир должен продолжать мощную санкционную политику и увеличивать независимость от России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по-прежнему нацелена на войну, а не на дипломатию, и подчеркнул: путь России к столу переговоров «лежит через поражения на поле боя».



17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике 29 марта какого-либо существенного продвижения не было. По словам Подоляка, переговоры возобновятся, когда российская сторона начнет объективно смотреть на свои военные преступления и на позицию Украины.

Владимир Зеленский говорил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

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