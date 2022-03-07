Зеленский о переговорах с Россией: Каждый день борьбы создает для Украины лучшие условия 7 марта, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

В новом обращении глава государства подчеркнул, что каждый день борьбы и сопротивления «создают для Украины лучшие условия и сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее в мире»:



«Хотелось бы сказать, [что состоялся] третий и финальный [раунд], но мы реалисты, поэтому мы будем говорить и настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру».

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров Украины и России. По их итогам советник главы Офиса президента сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

До этого переговоры проходили 28 февраля и 4 марта. Во время второго раунда стороны договорились о гуманитарных коридорах для вывоза мирного населения из-под российских обстрелов, но Россия сорвала эвакуацию, нарушив режим тишины.

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