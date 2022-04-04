Зеленский подписал указ о делегации для переговоров с РФ по поводу гарантий безопасности Украины 4 апреля, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Указ от 4 апреля опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, глава делегации Давид Арахамия может по согласованию с МИД Украины вносить изменения в состав делегации, привлекать к ее работе сотрудников госорганов, предприятий, учреждений и так далее. Также утверждены тайные директивы делегации. Кабинет министров должен обеспечить финансирование расходов, связанных с переговорами.

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В состав украинской делегации входят:

народный депутат Давид Арахамия;

народный депутат Андрей Костин;

народный депутат Дмитрий Лубинец;

министр юстиции Денис Малюська;

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк;

министр обороны Алексей Резников;

замглавы МИД Николай Точицкий;

народный депутат Рустем Умеров;

юрист-международник Александр Малиновский ( эксперт делегации);

эксперт делегации); чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый ( эксперт делегации).

Первые переговоры украинской и российской делегаций после начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли 28 февраля на территории Беларуси.

После переговоров делегаций в Турции 29 марта украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

По словам Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и российского диктатора Путина.

Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме.

Арахамия 2 апреля заявил, что проекты документов уже готовы для встречи Зеленского и Путина. В российской делегации утверждают, что проект мирного договора еще не готов.

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