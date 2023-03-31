Зеленский: Переговоры с Россией могут начаться, когда РФ выведет войска из Украины без боя 31 марта, 23:27 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что начало переговоров между Украиной и Россией возможно после того, как страна-агрессор без боя выведет войска с украинской территории.

Во время пресс-конференции по итогам Бучанского саммита Зеленский сказал, что если Украина будет выбивать оккупантов со своей территории, то с россиянами «не о чем говорить в целом» из-за больших человеческих потерь.

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«Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы, стать такими, кому не жмут руки. Вот и все», — подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что ранее предложил «формулу мира», где есть «совершенно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны».

«За этим большим столом, там, где будут порядочные сидеть государства, и представитель РФ, мне очень сложно сказать, кто к тому времени будет представителем России, который без боя сначала выведет все войска из нашей территории, тогда начинается дипломатический формат», — сказал он.

Ранее Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как войска РФ покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.