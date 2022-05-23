Зеленский заявил, что готов обсуждать с Путиным только один вопрос 23 мая, 22:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Выступая в Украинском Доме в Давосе, глава государства отметил, что встречу между Украиной и Россией с каждым днем будет все сложнее организовать, потому что «есть какая-то линия, которую сложно перейти», после того, что мир увидел в Буче, Ирпене, Мариуполе и других украинских городах.



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«Тем не менее, мы должны пытаться закончить… Я считаю, что мы будем давить, насколько возможно, если у нас будет соответствующее оружие, которое позволит не терять столько людей… Будем давить до того момента, пока Россия не поймет, что другого выхода, кроме как принудить ее к дипломатии, нет», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что в стране-агрессоре никакие решения не принимаются без Путина, поэтому прекращение войны «не обойдется без встречи с президентом РФ».

"…А после того, что они наделали, больших желаний по поводу этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не будет. Поэтому я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить".

Президент добавил, что любая война заканчивается дипломатией, но также — страданиями и смертями.

«Чем закончится наша война? Давайте посмотрим объективно. Страданиями многих семей, большими потерями — родных и близких, родителей, которые пережили своих детей… Но у нас нет выбора, потому что мы не начинали войну. Мы на своей земле… Мы воюем за свободу. Люди отдают свои жизни ради будущего… Наша война закончится нашей победой. Потому что это наша земля, наши люди. Мы отдаем высокую цену, но победа будет точно, потому что другого выхода просто нет».

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