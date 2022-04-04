Чем дольше Россия будет затягивать процесс переговоров, тем хуже для нее — Зеленский 4 апреля, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский в Киевской области 4 апреля 2022 года (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Чем дольше Россия будет затягивать переговорный процесс, тем хуже для нее и для полномасштабной войны в принципе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам во время визита в Бучу Киевской области.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Чем дольше РФ будет затягивать процесс встречи, тем хуже для них и в принципе для этой ситуации и войны. С каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют территории — вы видите, что происходит, — очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они натворили… Считаю, что им нужно — если есть чем думать — думать быстрее», — сказал глава государства.



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Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и российского диктатора Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только после того, как российские военные прекратят огонь в Украине.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.



4 апреля в ритуальной службе Бучи заявили, что обнаружили уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



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