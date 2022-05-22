Переговоры не возобновятся, пока Россия не начнет адекватно оценивать ситуацию — Подоляк 22 мая, 02:16 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал приостановку переговоров с Россией и рассказал, при каких условиях их могут возобновить.

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В интервью телеканалу Настоящее время Подоляк сказал, что переговоры приостановлены до того момента, когда российская сторона не начнет объективно смотреть на свои военные преступления, на позицию Украины и «на то, как мы из этой войны должны выйти».



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«На сегодняшний день, к сожалению, Россия вернулась к такому изначальному не совсем внятному представлению о мире и о своей роли в мире, до сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО, я еще раз подчеркну. И естественно, это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс», — отметил он.

Подоляк уточнил, что переговоры — обязательный инструмент во время войны, но на этой площадке стороны должны адекватно оценивать себя, ход боевых действий и позицию своей страны:

"…Это же как в человеческих отношениях. Если стороны не испытывают интереса, не видят взаимных точек обсуждения, то им не будет интересно общаться. Точно так же в переговорном процессе. Не о чем говорить, нет пересекающихся линий, когда стороны готовы внятно и объективно, подчеркиваю, логически объяснять свои мотивы".



Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

17 мая Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было.



Позже член украинской делегации, народный депутат Рустем Умеров заявил, что работа в переговорных группах между Украиной и Россией не прекращалась:



«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры».



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