Зеленский о российском «проекте документа» по переговорам: Ничего об этом не слышал 20 апреля, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ничего не слышал о предложениях, которые Россия якобы передала украинской делегации на переговорах.

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«Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. „Мяч на нашей стороне“? Я раньше неплохо играл в футбол… Там надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Мне кажется, он [пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков] сам с собой играет в футбол. С такими серьезными вещами точно не играют… Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам действительно дадут мяч», — сказал глава государства во время брифинга после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

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Ранее 20 апреля Песков сказал, что украинской стороне на переговорах передали проект документа и Москва «ждет реакции».

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина получила от России встречные позиции по договору, который был предложен Киевом во время переговоров в Стамбуле 29 марта.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора. Встреча может состояться, когда делегации закончат работу над документами.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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